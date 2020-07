Genti potrivite pentru sezonul de vara

Sezonul acesta sunt la moda gentile supradimensionate in care poti pune o gramada de lucruri, excelente pentru sesiunile prelungite de shopping. De asemenea, sunt in tendite gentile minimaliste, usor de purtat si de combinat datorita stilului abordat.Daca vrei sa fii la moda in sezonul cald, acestea sunt doar cateva modele de genti potrivite pentru vara ce tocmai a inceput:Vedeta acestei veri este, in mod indiscutabil, geanta tip borseta. Devenita tot mai populara, poseta care se prinde in talie are un efect inedit asupra aparitiei tale si poate completa cu succes atat o tinuta casual, cat si una ceva mai eleganta. Opteaza pentru culori tari, precum galben, verde neon, albastru sau fucsia. Poarta-le la pantaloni scurti, combinati cu o camasa alba barbateasca, la care sa sufleci manecile, iar pentru un plus de efect inlocuieste pantofii sport cu o pereche de ciocate nude, din piele intoarsa.Daca esti adepta rochiilor si a fustelor, asorteaza o pereche de platforme, leaga o camasa din denim in talie si adauga la final piesa de rezistenta, borseta. Comanda acum de pe sportcouture.ro modelul tau preferat de geanta si poti fi sigura ca vei avea un look in tendinte.Un alt accesoriu indispensabil in vara acesta este geanta din iuta. Sub forma de cos, cu barele lungi sau scurte, este ideala daca esti adepta stilului casual, din care tricoul din bumbac nu lipseste. Combina aceste piese cu pantaloni scurti sau cu o fusta plisata, in varianta midi, pentru un plus de feminitate. Pune pantofi sport sau platforme, in functie de preferinte, si completeaza tinuta cu o palarie cu boruri mari.Devenita deja un accesoriu clasic, acest tip de geanta poate fi asortata oricarei tinute, iar marele avantaj este ca vei avea mereu mainile libere. In functie de forma sau de dimensiunea pentru care optezi, geanta tip postas te poate scoate din anonimat. Daca porti culori neutre, precum alb, negru, gri sau bej, adauga drept pata de culoare o geanta in nuante de fucsia, portocaliu, galben sau albastru. Altfel, opteaza pentru forme inedite sau mergi pe varianta plasticului transparent, o alta tendinta a acestei veri in materie de genti.Confortabil si incapator, rucsacul este perfect pentru o plimbare lunga prin parc, asortat la o rochie cu imprimeu floral. De asemenea, tot pe rucsac te bazezi si atunci cand pleci la o drumetie pe munte. Indiferent unde alegi sa-l porti, rucsacul nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta. Indrazneste sa-l combini in cele mai inedite moduri. Poarta un tricou simplu, legat in talie, o fusta plisata pana la genunchi si pantofi sport, la care sa adaugi drept accesorii o pereche de ochelari de soare si rucsacul aruncat pe un umar.Daca te pregatesti pentru o iesire in oras, seara, la o terasa sau la o petrecere la malul marii, atunci e cazul sa adopti o tinuta ceva mai eleganta. In acelasi stil trebuie sa fie si geanta, iar tendintele modei sugereaza textura metalica. Astfel, un plic de dimensiune medie, argintiu, auriu sau chiar in tonuri de bronz va arata excelent langa o rochie alba sau nude, alaturi de niste cercei candelabru.Gentile potrivite pentru vara aceasta trebuie sa fie confortabile, de dimensiuni mici si medii, iar piesele de rezistenta vor fi cele colorate si numai bune de purtat in orice moment al zilei. Daca hainele foarte colorate nu mai sunt in tendinte in acest sezon, posetele vor fi cele care ies primele in evidenta!