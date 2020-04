O mana intinsa in mijlocul crizei: In afaceri e normal sa cazi. Ce nu e normal este sa ramai acolo! #Interviu

Romania Rise Up

Pentru inceput, as vrea sa ne spuneti cateva cuvinte despre proiectul Romania Rise Up . Cand l-ati lansat si cum s-a nascut ideea?

Cine sunt oamenii care s-au alaturat initiativei si ce feedback ati avut din partea lor?

Cui se adreseaza acest proiect?

Cum ii veti ajuta dumneavoastra personal pe cei care va vor urmari online? Spuneti-ne cateva dintre secretele pe care le vor descoperi in cadrul webinarului.

E greu sa lucrezi la o mentalitate de invingator cand izolarea te afecteaza in primul rand pe plan personal, aducand cu sine depresia. Asadar, care ar fi secretul prin care sa ne desprindem cu totul de ceea ce simtim si sa ne "programam" pentru succes?

Pentru cine este mai grea aceasta perioada, pentru antreprenori sau pentru angajatii care pun mare pret pe cariera lor?

Cum credeti ca vor evolua lucrurile in economia romaneasca, dupa ce criza COVID va trece?

Ce sfaturi aveti pentru antreprenori si oameni de cariera care ne urmaresc, deopotriva?

Pornind de la acest adevar, dar si de la solicitarile venite din toate directiile, Lorand Soares Szasz a decis sa ofere ceva mai mult decat sfaturi: sa ii ajute concret pe antreprenorii din Romania.Asa s-a nascut, o platforma care iti pune la dispozitie gratuit zeci de materiale educationale (cursuri, webinarii, interviuri si articole) adaptate la situatia actuala.Antreprenori, experti in resurse umane, marketing sau strategii de business, avocati si psihologi vin sa te ajute cu raspunsurile de care ai nevoie si sa iti ofere o directie.Printre expertii reuniti de Romania Rise Up se numara: Robert Rolih, expert international in investitii si autorul best-sellerului "The Million Dollar Decision", economistul Iancu Guda, Adrian Dragomir, co-fondatorul platformei termene.ro si Radu Hasan CEO Smartbill, iar Lorand Soares Szasz va sustine un webinar despre mentalitatea si abilitatile necesare pentru dobandirea succesului in noua economie, fie ca ca aleg sa se reangajeze, pornesc pe drumul antreprenoriatului sau isi schimba domeniul de activitate al companiei.Webinariile live ale lui Lorand Soares Szasz au depasit deja 1.000.000 de vizualizari, iar reach-ul la webinarul lui Iancu Guda este de peste 250.000, ceea ce demonstreaza inca o data interesul oamenilor pentru sfaturile si solutiile specialistilor."In afaceri si in cariera e normal sa cazi. Ce nu e normal este sa ramai acolo", spune, speaker si autor a 6 carti de dezvoltare personala si profesionala,Proiectul a aparut ca raspuns la intrebarea: Care este contributia noastra? In comunitatea Upriserz, de la inceputul pandemiei, am fost asaltati, realmente, de mii de intrebari din partea antreprenorilor coplesiti de scenarii fataliste, de previziuni economice si mai ales ingroziti de posibilitatea ca pot pierde totul.Oamenii, peste noapte, s-au trezit in fata unei situatii pentru care nu erau pregatiti.In acest context, la inceputul lunii martie, ne-am suflecat manecile si am pornit Romania Rise Up. Fiind implicati in educatia antreprenoriala si intraprenoriala de peste 10 ani si avand acces la zeci de experti si antreprenori care ar putea sa ajute, am decis sa-i convocam de urgenta si sa venim cu un set integrat de solutii aplicabile.Romaniariseup.ro este o platforma integrata de masterclass-uri, webinarii, articole si interviuri, materiale educationale disponibile GRATUIT, care trateaza cele mai stringente probleme generate in mediul business de criza Covid-19 si prezinta o noua perspectiva de fructificare a oportunitatilor pentru afaceri si cariera.Am reunit vocea expertilor din cele mai importante segmente care aduc succesul unui business: vanzari, marketing, comunicare, legal, mindset, resurse umane, strategie de business. Am conectat 50 de experti care ofera informatii si suport in aceasta perioada dificila.Printre oamenii care s-au alaturat proiectului Romania Rise Up se numara: Robert Rolih, expert international in investitii si autorul best-sellerului The Million Dollar Decision, economistul Iancu Guda, Adrian Dragomir, co-fondatorul platformei termene.ro, Radu Hasan, CEO Smartbill, Dan Sulica, Valentin Nedelcu (Experti in investitii si educatori in finante personale), Monica Ion (Expert in remodelarea creierului), Anca Ghinea (Expert in Creativitate), Raluca Culda (Expert in resurse umane), Cosmin Daraban (Expert in comert on-line), Olivia Podobea (Expert reorientare in cariera).Eu voi sustine un webinar despre mentalitatea si abilitatile necesare pentru depasirea situatiei actuale si dobandirea succesului in noua economie, fie ca aleg sa se reangajeze, pornesc pe drumul antreprenoriatului sau isi schimba domeniul de activitate al companiei.Astfel, Romania Rise UP nu este doar un mesaj optimist, ci si mana intinsa de experti celor care sunt in cautare de solutii pentru salvarea afacerii sau carierei.Celor care au nevoie de directie. Celor care stau acum fata in fata cu cea mai teribila provocare: reinventarea business-ului sau reconfigurarea profesionala.Pe scurt, proiectul nostru e un demers de educare si motivare dedicat antreprenorilor si angajatilor, centrat pe noile cunostinte si abilitati necesare in perioada post-criza.Timp de mai bine de o luna, eu si echipa mea ne dedicam timpul, efortul si mai ales competentele pentru a oferi inspiratie, educatie, directie si sustinere antreprenorilor si angajatilor. Acesta este imboldul nostru: Romania Rise UP!Perioada imediat urmatoare va aduce schimbari majore in economie. Sute de mii de persoane vor ramane fara un loc de munca si zeci de mii (daca nu chiar sute de mii) de firme vor falimenta.Este evident ca aceste persoane nu pot sa ramana fara un venit foarte mult timp, de aceea va trebui sa se reinventeze sau cel putin sa reconfigureze traseul.Imi place analogia intre un GPS si antreprenori si intraprenori. Cand introduci destinatia intr-un GPS, nu conteaza ce blocaj apare pe parcurs, GPS-ul tace si reconfigureaza traseul cautand drumul cel mai rapid sau cel mai bun pentru a ajunge la aceeasi destinatie.Scopul webinarului tinut de mine este sa ii ajute sa identifice destinatia pentru cariera sau afacerea lor, sa le arat ce tip de mentalitate au nevoie ca sa intre intr-o zona creativa a mintii si sa identifice cat mai repede solutii viabile si sa ii ajut sa stabileasca primii pasi in directia obiectivului propus.Daca ii ajutam pe cei in dificultate sa iasa din zona de victimizare, sa inceapa sa gandeasca creativ, sa identifice posibile solutii si sa faca primii pasi, acest demers le va da energia si motivatia necesara sa mearga mai departe.In afaceri si in cariera e normal sa cazi. Ce nu e normal este sa ramai acolo! Din pacate in acest moment, multe persoane/firme sunt la pamant si nu au puterea sa se ridice.Nu vor descoperi secrete in webinarul meu, dar vor primi o formula simpla, pe care noi o folosim de peste 10 ani in companiile care vor sa inoveze. O formula care sa ii ajute sa implementeze schimbari in cariera sau afacerea lor si care sa le garanteze supravietuirea si de ce nu prosperitatea in aceste vremuri tulburi.Da, schimbarea mentalitatii este un proces indelungat si laborios. Mentalitatea noastra este, de fapt, suma experientelor, a educatiei si a convingerilor pe care le-am preluat de la parinti, prieteni, scoala si societate.E un proces de ani de zile. De fapt, este un proces care a inceput cand ne-am nascut. Sa credem ca putem schimba mentalitatea noastra in cateva zile ca sa iesim cu bine din aceasta situatie este utopie.Ce putem sa facem in schimb acum, este sa nu mai permitem sa intre in creierul nostru informatii care nu ajuta cizelarea acestei mentalitati. Daca toata ziua citim stiri sau urmarim reportaje despre numarul de bolnavi, numarul de morti, simptomele virusului, as putea sa garantez ca dupa cateva zile o sa incepem sa simtim simptomele fara sa fi iesit din casa.Primul pas pentru a ne "programa" pentru succes este sa "scoatem din priza" sursa informatilor negative din capul nostru. Creierul are o particularitate interesanta (printre multe altele). Nu poate sa proceseze doua ganduri in acelasi timp. Nu poate sa se gandeasca la ceva negativ si la ceva pozitiv in acelasi timp.Poate sa proceseze zeci de mii de ganduri pe zi, expertii spun intre 60.000 si 80.000, dar nu poate procesa simultan doua ganduri. Asa ca, este responsabilitatea noastra sa alegem ce ganduri alimentam in creierul nostru. Ganduri negative care aduc frica, stresul, depresia, blocajul si preocuparea in mintea noastra sau ganduri pozitive, care ne ajuta sa intram intr-o zona creativa.Oarecum, asta e si motivul pentru care am decis sa punem la dispozitia tuturor atat de multe materiale gratuite prin proiectul Romania Rise Up! Ca sa contrabalansam cantitatea de informatie negativa care inunda internetul si caile de comunicare. Sa ii ajutam sa gaseasca altfel de informatii cu care sa isi ocupe mintea si care sa ii ajute in reconfigurarea traseului.In situatia de fata ambele categorii vor avea de suferit, iar cei care vor reusi sa treaca peste aceasta perioada vor fi tocmai cei care vor cauta sa se uneasca mai mult. Sa se ajute.Antreprenorii sa fie mai aproape de angajati si problemele lor, iar angajatii sa fie solidari cu antreprenorul.Desigur, acest lucru este foarte greu intr-o tara in care multi antrepenori pun profitul cu mult inaintea oamenilor care ii ajuta sa il genereze. Iar ca raspuns, angajatii nu isi doresc sa contribuie la succesul firmei si bunastarea colectiva, ci sunt interesati doar de incasarea salariului.Este momentul pentru unitate. Este momentul ca antreprenorii sa devina lideri si angajatii sa devina intraprenori. Este momentul sa ne unim fortele, pentru ca altfel o sa iesim cu totii foarte sifonati din aceasta situatie.In aceasta faza cred ca este prematur sa tragem concluzii si sa facem previziuni. Totul inca depinde foarte mult de cum evolueaza situatia in ceea ce priveste sanatatea populatiei. Cu cat intarzie mai mult scaderea de cazuri noi si relaxarea interdictiilor, cu atat economia va avea mai mult de suferit.In momentul in care scriu aceste randuri stim ca in Franta, de exemplu, vor incepe sa deschida incet incet anumite firme, dar restaurantele, barurile, terasele, cinematografele si alte spatii publice vor deschide doar la mijlocul lunii Iulie.Asta inseamna aproximativ 4 luni de inactivitate pentru unele firme. Majoritatea nu vor suporta financiar sa sustina firma atat de mult.Dar daca analizam cifrele de pana acum, lucrurile nu arata deloc bine si speranta unei reveniri rapide de tip "V" s-a dus.Avem sute de mii de someri, peste un milion de persoane in somaj tehnic si peste un milion de romani intorsi in tara. Ne mai asteapta cateva zeci de mii sau chiar peste 100.000 de firme in faliment si alte sute de mii de persoane in somaj.E foarte posibil la aceasta sa se adauge si scaderi salariale la cei care nu isi pierd locul de munca. Multi antreprenori nu vor putea sustine salariile pe care le plateau cand economia era in crestere si angajatii, neavand alternativa, vor accepta aceste scaderi.De aici vom vedea o scadere in puterea de cumparare o atentie mult mai sporita pe investitii mai mari (locuinta, masina si bunuri de lux) si evident o scadere in consum. Scadere care va afecta si firmele care in acest moment inca nu sunt afectate.Personal cred ca vom avea nevoie de cativa ani buni (intre 7 si 10 ani) sa revenim la nivelul anului 2019.Sa ne oprim din vaicareala, din a identifica vinovatii si din a gasi scuze si sa ne concentram pe a gasi solutii.Sa nu mai fim atat de "indragostiti" de firma noastra si de cariera noastra, pentru ca acestea sunt doar niste "vehicule" care ne ajut sa ajungem la destinatia noastra (la obiectiv) si sa fim deschisi la a vedea noi oportunitati in piata.