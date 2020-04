10 idei practice pentru antreprenori, de urmat in munca de acasa

In Romania, cautarile pe Google ale sintagmei "munca de acasa coronavirus" au crescut doar in ultimele 7 zile cu +1750%, iar termeni asociati precum "munca la domiciliu", "codul muncii", "lucrul de acasa", "telemunca" au cresteri de peste 500%, in aceeasi perioada.In contextul cresterii interesului fata de munca de acasa, cauzata de Coronavirus, companiile vor gasi solutii fiabile, chiar daca acest lucru vine in contradictie cu culturile organizationale bazate pe comanda de la centru, cu multe etaje de decizie si cu frica de greseala. Lucrul la distanta inseamna autonomie si interactiune auto-asumata, intr-un mediu organizational care presupune inovare, daruire, grija fata de echipa si fata de toti colegii. Acestea sunt de fapt, atributele companiilor sau departamentelor cu organizare agila.Este important sa facem video-call -uri zilnic, fiind contactati toti colegii pentru a nu se simti separati de restul grupului. Astfel putem evita faptul ca in cateva zile unii dinre ei sa isi piarda ritmul de lucru si motivatia.In conditiile speciale in care traim, cu toata presiunea mediatica negativa si cu frica mai mare sau mai mica pe care o simtim este cu atat mai important sa avem cateva intrebari cheie, prezente in fiecare dialog: Cum te simti si azi? Esti bine? Cei dragi, ai tai, cum sunt? Cu ce te pot sau te putem ajuta?"Astfel, dam dovada ca suntem o echipa, ca ne pasa la unii de altii.Zilnic, ar fi recomandat sa se tina 2 sau chiar 3 video-call-uri, in grupul largit sau in echipe mai mici. Video-call-urile si/sau discutiile telefonice este recomandat sa nu fie la ore planificate, ci aleatorii, in afara celor de la prima ora.Dealtfel, cand suntem cu totii in birou avem interactiuni neplanificate - nimanui nu-i trece prin cap sa planifice un scurt dialog cu colegul/colega de la masa vecina. In caz contrar, in loc sa fim relaxati, asteptam ora de "dialog", ceea ce ar induce o presiune in plus oricaruia dintre noi.Cateva idei de dialog: - "Iti propun sa ne vedem pentru a discuta despre progresul lucrarii...", "Ai auzit ultimele stiri de la autoritati?...... Cum mai merge treaba de care am vorbit acum 3 ore", "Te-am contactat sa iti spun ca.... (liderul)...a venit cu ideea..... Ce parere ai?", " Cu ce te pot ajuta, ca sa terminam lucrarea la timp?", "Ai idee care dintre colegi ne mai poate ajuta cu vreo idee, ca sa mergem mai departe cu lucrarea?", "Iti arunci o privire peste ce am lucrat eu?".Ca lider, poti imparti componentii companiei in mini-echipe de cate 2, 3 sau 4 colegi, comunicand pe rand, cu fiecare dintre ei, in mod aleatoriu: "Te-am sunat sa ne sfatuim in legatura cu", " Ce impedimente au intervenit de ieri pe azi?".Ritm sau constanta. Organizam zilnic, la prima ora, un video-call cu o durata de circa 10 minute, pe echipe de maxim 4 colegi si abordam subiecte precum: "Ce noutati avem despre situatia echipei noastre? "Ce progrese am facut de ieri?", "Ce impedimente avem?", "Ce idei avem pentru rezolvarea impedimentelor?", "Ce ne propunem sa facem noi ca echipa, pana ne vedem iar maine?".In cadrul acestor video-call-uri zilnice, pot fi discutii de planificare si analiza - lunea la prima ora ne vedem pentru a stabili ce facem in saptamana care incepe, vineri dupa pranz facem o retrospectiva a saptamanii. Aceste dialoguri pot avea loc cu cafeua sau cu pranzul in fata, de ce nu?Tot in acest cadru, insa cu interactiune care poate dura substantial mai mult, ne vedem pentru a planifica activitatea in calupuri de maxim 1 pana la 4 saptamani - "Cine, cat si cand isi auto-asuma?". La finalul fiecarui calup ne vom vedea pentru retrospectiva - "Ce am invatat in acest calup? Ce repetam si ce evitam data viitoare".Prea multa planificare nu este recomandata, lucrandu-se pe cerinte minime pentru a avansa lucrurile - "vazand si facand".Este important ca macar o data pe luna, sa fim transparenti cu mersul afacerii, organizand o video-conferinta cu participarea tuturor colegilor din companie. Pe langa situatia financiara se pot aborda si proiectele cu impact major la cei mai multi dintre colegi.La fel de important este sa mentinem obiceiurile de la locul de munca: "Ai vazut bancul acela, care a circulat pe Facebook ieri? Ce banc? Cine il mai stie? Hai sa vi-l zic", "V-a placut poza aceea cu.... de pe Instagram? Daaaa! Eu nu am vazut-o! Trimite-mi-o si mie, te rog", "Cine imi zice si mie?".Sunt pe internet o serie de jocuri de echipa, unele putand fi utilizate si online. Pe de alta parte, ce ar fi sa incepem sa jucam Monopoly, la distanta? De exemplu, sa facem 1 sau 2 ture pe tabla de joc, la fiecare video-call. Sau orice alt joc.Aplicatii utile pentru video-conferinta pot fi, printre altele, FreeConferenceCall, Skype. Si sa nu uitam ca in video-conferinte / discutii telefonice, "Zambetul este Regele!".Totusi interactiunea offline nu poate fi inlocuita definitiv. Dupa ce se va iesi din criza generata de pandemie este extrem de important sa ne oferim "cadoul" de a ne intalni. Este esential in formarea si dezvoltarea echipei. In alta ordine de idei, despre teambuilding-uri numai de bine.Liderii pot organiza, cu costuri scazute, sesiuni de invatare la distanta, urmate de alte sesiuni de lucru in echipa pe diverse teme. Platformele online, precum si grupurile de pe retelele de socializare faciliteaza acest mod de invatare, e-learning-ul aratandu-si acum marea valoare pe care o poate aduce.Agilitatea organizationala presupune modele de organizare flexibile, avand raspuns rapid la piata. Aceasta nu presupune un nou sablon de structuri, de sisteme, procese si instrumente, ci o filozofie de lucru, prin care echipe autonome si auto-organizate iau decizii rapide si le pun in aplicare, ghidate fiind de functiuni de suport si directionare.Ce se va intampla daca intr-o noua criza, comanda si controlul s-ar face de la un singur centru, cu multe etaje intermediare, atunci cand situatii extreme si urgente necesita actiuni locale si rapide?Rolul liderilor din afaceri este de a furniza strategia si de a o mentine vie, de a acorda sustinere echipelor autonome si de a le ajuta sa se dezvolte, intr-un mediu cultural prietenos, care permite invoarea si cresterea.Tocmai o asemenea abordare permite trecerea usoara si rapida de la modul de lucru si de la interactiunea clasica, cu lant de decizie lung, la organizarea, lucrul si invatarea la distanta, unde autonomia echipelor auto-organizate devine punctul forte in mediul volatil, incert, complex si ambiguu, precum cel din zilele business-ului marcat de Coronavirus.Minunata practica a discutiilor fata in fata poate continua, mai ales ca avem cu totii la dispozitie telefoane inteligente, cu functie de video-call, o aplicatie indragita sau mai degraba utilizata de cam toate generatiile. La metrou, acum 2 luni, am vazut o persoana cu deficiente majore de vorbire cum conversa la telefon - minunata inventie!Avem acum mai mult timp pentru reflectie, invatare, analiza, asezari si reasezari de business.Lucrul de acasa, simultan cu o buna parte dintre colegi este diferit de a colabora uneori, online, cu unii dintre ei. Conducerea de la distanta a afacerii presupune cel putin la fel de multa disciplina ca si lucrul de la birou. Se poate vorbi de auto-disciplina, auto-asumare si daruire, adica exact atributele modului de lucru agil. A aborda un stil de lucru directiv prin video-call-uri poate fi o idee nastrusnica, doar daca ne gandim, ca nu mai exista controlul mediului ambiant, partenerul / partenerii de dialog fiind mereu "pe teritoriul lor".Odata cu aceasta "lebada neagra" managementul se desparte de modul clasic de exprimare. Este greu de imaginat ca dupa episoade importante de gestionat afacerea si de lucrat de acasa, ne vom reintoarce integral la vechile practici "offline", ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. In plus pot fi enuntate si cateva avantaje ale muncii de acasa...ca si unele dezavantaje dealtfel.Cu siguranta, intr-un fel sau altul, vom avea multe lectii de invatat din experienta lucrului de acasa si din conducerea afacerilor cu aceasta amprenta. Putem invata dand cu capul de pragul de sus, in cele mai brutale variante, ajungadu-se la paralizia afacerii sau putem invata alaturi de persoane care au experienta si idei in acest sens, desi uneori este contra-intuitiv proverbul "Daca nu vrei sa investesti intr-un expert, asteapta sa vezi cat te va costa un neprofesionist".