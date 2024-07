Exportatorii romani cauta oportunitati de afaceri in Africa

Mai multi exportatori si investitori din Romania vor merge in Africa, pana pe 27 noiembrie, pentru a identifica noi oportunitati de afaceri, avand in vedere ca in prezent comertul bilateral romano-african reprezinta sub 2% din relatiile de export-import ale Romaniei.

"Prin noua misiune economica africana, ca si prin viitoarele centre private de promovare a exporturilor romanesti in Rusia, China, Turcia, care se doreste a fi deschise anul viitor, tara noastra va putea sa-si mareasca substantial comertul extra-comunitar, ale carui ritmuri de crestere depasesc in ultimii trei ani cresterile din spatiul UE", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania.

Oamenii de afaceri vor vizita tari precum Senegal, Kenya, Congo, Niger, Ghana si Maroc pentru intalniri la nivel de sefi de stat, prim-ministri, ministri, reprezentanti ai mediului de afaceri local din domenii precum prospectiuni geologice, minerit, energie, agricultura, IT, infrastructura sau turism.

Expozitia permanenta generala a Romaniei in Orientul Mijlociu, deschisa in primavara anului trecut la Sharjah (Dubai), va fi reinnoita la inceputul lunii decembrie cu oferte noi ale firmelor romanesti din industria usoara, agro-alimentara, mobila, constructii de masini, electronica si electrotehnica.

Ads