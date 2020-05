5 zile ramase pentru inscrierea in competitia Future Makers, cu premii totale de 20.000 de euro

Future Makers este un program educational de antreprenoriat adresat tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, in zeci de ateliere de antreprenoriat in 2020.Aflat anul acesta la a treia editie programul pune la dispozitie premii totale in valoare de 20.000 euro, incubare si mentorat pentru idei care propun solutii concrete de rezolvare a provocarilor pe care viitorul ni le pregateste.Romania are nevoie acum de multe solutii care sa sustina adaptarea la riscul pandemiei, la noile forme de munca, comert, entertainment, educatie, transport, interactiune in spatii publice, si generatia care intra in perioada urmatoare pe piata fortei de munca va gasi mai putine lucruri de-a gata si mai multe de creat.Fie ca solutia ia forma unui viitor SRL, proiect sustenabil de ONG, miscare civica care isi cauta un model sustenabil, noi putem ajuta cu formatori specializati, mentori, conectare internationala si premiile de 20.000 de euro.EcoTree, Aventurile lui Tzitzi-Poc, I'm Fine, Veltra Bikes, Auttie, Re-cycled sunt cateva din ideile castigatoare din anii trecuti, si intr-o editie extraordinara in luna martie, 3 solutii romanesti la provocarile Covid-19 au primit deja suport financiar si mentorat in Future Makers: VecinulTau.ro, platforma de ajutor in vecinatate, Air Up - prototip de ventilator medical si Smart Disinfection System, poarta de dezinfectare.George Buhnici (antreprenor), Andreea Rosca (antreprenor), Marius Stefan (Autonom), Sergiu Negut (MSM/ FintechOS), Paris Nikolopoulos (Coca Cola Romania), Ioan Iacob, (Qualitance), Mihai Toader-Pasti (EFdeN), Ionut Bonoiu (Forbes Romania), Irina Anghel Enescu (South Eastern European Private Equity & VC Association) si Viorel Urda (marele castigator Future Makers 2019) sunt membrii juriului Future Makers, care asteapta sa selecteze cele mai bune 50 de idei de afaceri de viitor. Inscrierile au loc pe https://futuremakers.ro/aplica-2020/ pana pe 3 iunie 2020."Momente de incertitudine ca cel pe care-l traim acum generat de pandemia COVID-19 ne dovedesc cat de importanta e educatia orientata catre viitor, dezvoltarea agilitatii si a capacitatii de inventare si reinventare. Alaturi de partenerii nostri am reusit in ultimii ani sa construim spatii de invatare si crestere pentru 100 de echipe de tineri, multe dintre ele reusind deja sa dezvolte afaceri sustenabile care au accesat apoi investitii de sute de mii de euro. Continuam si in 2020 sa dezvoltam o comunitate puternica de tineri care inteleg mai bine oportunitatile si provocarile viitorului. Mai multe resurse despre ce se schimba in perioada aceasta in fiecare industrie am pus gratuit la dispozitia tuturor cu 45 de conversatii Future Talks disponibile aici" Ciprian Stanescu, Co-Fondator, Social Innovation Solutions