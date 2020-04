Cum se promoveaza o afacere chiar si atunci cand are doar 100 de euro buget - analiza

Analiza Optimized:

Unde se duc primii 100 de euro?

Mesajul potrivit pentru publicul potrivit

"In ciuda contextului extrem de neplacut, aceasta criza medicala ne-a expus oportunitatea uriasa a mediului online. In mod cert aceste saptamani isi vor pune amprenta asupra obiceiurilor de consum, dar si asupra modului in care companiile privesc investitia in online.Astfel, ne putem astepta, totusi, la taieri ale bugetelor de marketing. Ma indoiesc insa ca mediul online va fi afectat. La Optimized, pentru anul acesta, ne-am propus o crestere cu 50% a veniturilor si a portofoliului agentiei, iar momentan suntem in grafic", a declaratIn aproape doua luni, mediul online s-a dovedit a fi infrastructura vitala pentru comercianti si multi dintre cei care au amanat trecerea au migrat spre canale digitale prin care sa-si sustina vanzarile.Pornind de la o suma ipotetica de 100 de euro care pot fi investiti in promovare online, Optimized recomanda urmatorul mix: 75% buget alocat promovarii pe Google, deoarece aici este intentia de achizitie a celor care cauta in mod activ un produs sau serviciu, si 25% pentru social media (cel putin pentru remarketing). In acest proces, un aspect important care trebuie avut in vedere este domeniul de activitate al magazinului online, pentru ca poate influenta ponderea.Obiectivul principal in relatia dintre agentie si client este insa scalarea campaniilor de marketing, iar aceasta e determinata de un mix de factori, dintre care cei mai importanti sunt produsul, puterea brandului, contextul local si strategia de marketing.Orice antreprenor trebuie sa stie insa ca ROI-ul (return of investment) pentru campaniile de marketing este dependent de mai multi factori. Inainte de orice este produsul: ce nevoie acopera, ce diferentiatori are.Apoi, este brandul: cat este de cunoscut in piata, dar si cum se diferentiaza. Totodata, e importanta infrastructura tehnica: experienta de utilizare si performanta platformei de e-commerce folosita. Nu in ultimul rand, mai este si factorul de marketing know-how: strategie si executie.Pe scurt: doar pentru ca bugetul creste de 10 ori nu inseamna, direct, ca performanta campaniei va fi de 10 ori mai mare.In cazul unui client care abia acum se concentreaza mai puternic pe online, fie ca o ia de la zero, fie ca a avut o prezenta timida in digital pana acum, este esential ca selectia canalelor si a mesajelor sa se faca in functie de publicul caruia i se adreseaza si de obiceiurile de consum digital ale acestuia.Astfel, poate fi creionata o strategie prin care brandul este expus, in fiecare etapa a procesului de achizitie a consumatorului, in canalele relevante, cum ar fi Google, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest si altele.De exemplu, pentru brandurile din fashion, un canal relevant este Instagram, iar campaniile platite aici sunt justificate. De asemenea, Pinterest Ads ar putea fi o investitie justificata in cazul brandurilor care au produse inspirationale si compatibile cu proiecte de tip Do It Yourself.Nu in ultimul rand, chiar daca discutam de cresterea vanzarilor sau de mentinerea acestora la un nivel optim, odata cu trecerea din offline in online, Optimized recomanda ca aproximativ 20% din bugete sa fie directionate catre sporirea popularitatii comerciantului respectiv.Factorul de awareness ajuta consumatorul final sa prefere serviciile unui anumit comerciant, daca stie ca produsele sunt de calitate si serviciile de asemenea.