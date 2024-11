Oportunitatile de afaceri in Bulgaria pentru investitorii romani

Pentru un om de actiune nu exista finalitate, ci doar miscare, acesta fiind intr-o cautare continua de evolutie. De aceea, antreprenorul modern cauta sa nu se limiteze la teritoriul sau pentru a-si desfasura afacerile, ci incearca solutii pentru a-si extinde aria sa de actiune pentru a acumula cat mai multi bani cu costuri cat mai mici.

In timp ce unii incearca solutiile cele mai simple, unii cauta brese legislative pentru a se imbogati rapid.

O metoda de succes la care au inceput sa apeleze unii oameni de afaceri romani este cea de infiintare societate Bulgaria, de inchiriere a unui depozit si de angajare a unei persoane bulgare de incredere pentru a intretine si supraveghea depozitul.

Omul de afaceri trece granita cu marfa sa din Romania in depozitul din Bulgaria, o vinde firmei sale din tara vecina, o lasa acolo pentru cateva zile, dupa care o preia din propriul depozit, vanzand-o firmei sale din Romania si o aduce inapoi in tara, aceasta fiind o tranzactie intracomunitara ce este taxata cu TVA zero.

Exista romani care prin aceasta metoda ruleaza in jur de un milion de euro pe luna.

Pentru ca aceasta inginerie financiara sa poata fi realizata, sunt necesare doua documente CMR si o declaratie de primire, dar sunt sanse minime sa o puteti realiza fara o consultanta fiscala in Bulgaria.

Ads

Necunoscand legile tarii vecine, cu greu veti reusi sa faceti vreo afacere in Bulgaria, indiferent daca e vorba de una de genul celei de mai sus sau o afacere minora.

Chiar daca ambele tari sunt membre UE si au cadru legislativ asemanator, exista unele diferente care va pot crea multe probleme daca nu le stapaniti.

O alta problema pentru un roman care doreste sa isi inregistreze propria firma in Bulgaria este necunoasterea limbii bulgare. In acest caz apelarea la o societate comerciala specializata in infiintarea de firme in Bulgaria va poate scuti de problemele datorate necunoasterii limbii tarii vecine, aceasta rezolvand toate actele pentru un comision de 180 euro (in cazul constituirii unui SRL cu asociat unic).

In cazul in care decideti sa va creati o firma in Bulgaria, beneficiati de un impozit pe profit de doar 10% (printre cele mai mici din Europa), impozit pe dividende de 5% (comparativ cu Romania unde e de 16%), un curs valutar stabil, fixat de Banca Nationala a Bulgariei (comparativ cu Romania unde cursul valutar este fluctuat).

Ads

Costul unui serviciu de contabilitate este la jumatate pretul fata de cel din Romania; la fel si cel de inchiriere a unui spatiu comercial.

In plus, in Bulgaria pot coexista mai multe firme pe aceeasi adresa, acestea fiind verificate doar in momentul in care devin platitoare de TVA, adica in momentul in care cifra de afaceri depaseste suma de 50.000 leva (25.000 euro) pe an.

E important de stiut ca, daca in Romania nu se percepe nici o taxa suplimentara pentru firmele platitoare de TVA, in Bulgaria se percepe o suma de 200 euro, iar actele necesare se realizeaza de catre firma.

Daca timpul de infiintare al unei firme este aproximativ egal in cele doua state, in Bulgaria, firmele nu sunt obligate sa depuna declaratii fiscale trimestriale, ci doar o declaratie anuala de impozit pe profit, care are ca termen data de 31 martie a anului urmator. Pentru a infiinta o firma in Bulgaria, prezenta dumneavoastra este obligatorie de doua ori in tara vecina.

In cazul in care doriti sa infiintati o firma de productie in tara vecina, e util sa stiti ca asigurarile sociale (cota procentuala datorata statului si angajatului) si salariile sunt mai mici decat in Romania.

Ads