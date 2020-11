"BNR este o institutie apolitica, independenta si utilizarea abuziva a unor asemenea declaratii, care nu au conotatie politica propriu-zisa, afecteaza statutul si neutralitatea institutiei noastre", potrivit sursei citate.BNR face un apel catre toate partidele politice implicate in campania electorala sa respecte caracterul apolitic al institutiei si sa nu utilizeze incorect si partinic puncte de vedere exprimate de diversi reprezentanti ai bancii, mai ales cand acestea nu reflecta o abordare oficiala asumata.Toate analizele si punctele de vedere care reflecta pozitia BNR se regasesc in rapoartele si analizele publicate pe site-ul institutiei sau in declaratiile de presa ale Guvernatorului", a transmis BNR intr-un comunicat de presa.Citeste si:Ministrul Economiei: Nu vorbim de taierea salariilor bugetarilor. Inghetarea salariilor demnitarilor se va intampla cu certitudine ...citeste mai departe despre " BNR acuza PSD de utilizarea abuziva a imaginii sale in spoturile electorale " pe Ziare.com