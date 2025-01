DNA: Prejudiciul in dosarele privind fraudarea fondurilor europene sare de 20 milioane de euro

Prejudiciul total stabilit in 2012 de catre procurorii anticoruptie in dosarele privind fraude cu fonduri europene este in valoare de peste 92 milioane de lei (echivalentul a peste 20 milioane de euro), valoare de patru ori mai mare comparativ cu anul anterior, potrivit bilantului activitatii DNA.

"Problematica combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene a reprezentat obiectul unei analize speciale in cadrul Raportului, mai ales ca rezultatele obtinute in anul 2012 au fost mai bune decat cele din anul precedent: 54 de rechizitorii privind 124 de inculpati, din care 12 persoane juridice si un inculpat arestat. Comparativ, in anul 2011, au fost intocmite 45 de rechizitorii privind 95 de inculpati. In anul 2012, prin 34 de hotarari definitive s-a dispus condamnarea a 50 de inculpati in acest tip de dosare", noteaza DNA.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, anchetatorii au dispus masuri asiguratorii in 49 de cauze.

Fondurile europene prejudiciate au fost acordate in cadrul unor finantari provenite din: Fondul European de Garantare in Agricultura, SAPARD, PHARE, Fonduri Structurale - POSDRU, Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala.

O treime din rechizitoriile DNA (33%) au fost intocmite in dosare avand la baza sesizari ale DLAF (Departamentul roman de Lupta Anti-Frauda) si OLAF (Oficiul de Lupta Anti-Frauda de la Bruxelles).

