Fonduri europene: Bancile ar putea pune umarul la procesul de absorbtie - Interviu

Romania mai are de atras 17 miliarde de euro din fonduri europene, iar bancile ar putea avea un rol activ pentru cresterea nivelului de absorbtie, crede Marius Radu, Coordonator Departamentul de Fonduri Europene, UniCredit Tiriac Bank.

Potrivit reprezentantului Unicredit, pentru perioada urmatoare de programare 2014-2020, bancile ar putea prelua din atributiile Organismelor Intermediare, astfel incat unele activitati sa fie externalizate de catre Autoritatile de Management si sa ajunga in gestiunea bancilor comerciale, firmelor de consultanta sau unor consortii.

Despre problemele din sistemul de absorbtie a fondurilor europene, rolul bancilor in acest sistem si perspectivele in exercitiul bugetar 2014-2020, vorbeste Marius Radu, intr-un interviu acordat Business24.

Fondurile europene sunt un "ghimpe" in economia romaneasca. Care sunt cele mai grave probleme cu care se confrunta sistemul fondurilor europene?

Fondurile europene sunt considerate inca a fi principala sursa de crestere economica pentru anii imediat urmatori.

In prezent, rata de absorbtie externa a instrumentelor structurale este de aproximativ 10 %, iar rata de absorbtie interna este dubla. Rata de absorbtie externa reprezinta valoarea totala a fondurilor decontate de Comisia Europeana din totalul de fonduri alocate in perioada 2007-2013, iar rata de absorbtie interna reprezinta valoarea totala a decontarilor efectuate de statul roman catre beneficiarii interni din totalul de fonduri alocate in aceeasi perioada.

Ads

Unele dintre cauzele care au dus la o rata de absorbtie interna scazuta (doar 20%) sunt: durata mare de evaluare a proiectelor depuse (de exemplu, pentru proiectele depuse de IMM-uri in august 2011 nu s-au semnat nici in prezent contractele de finantare cu autoritatile); lipsa surselor proprii pentru asigurarea co-finantarii; gradul relativ scazut al bancabilitatii unor proiecte.

Unele dintre cauzele care au dus la o rata de absorbtie externa scazuta (doar 10 %) sunt: disfunctionalitatile legate de aplicarea procedurilor de achizitie publice; pre-suspendarea partiala sau totala a unor programe operationale finantate din instrumente structurale.

Care credeti ca ar trebui sa fie, per ansamblu, rolul bancilor in acest sistem al fondurilor europene?

Bancile au, in principal, urmatoarele roluri: de finantator al proiectelor cu fonduri europene, de consiliere la momentul depunerii proiectelor, de partener in implementarea proiectelor prin activitatile de monitorizare specifica.

Mai mult, bancile pot participa direct la procesul de absorbtie a fondurilor europene, prin gestionarea unor produse specifice, precum JEREMIE.

Ads

Pentru perioada urmatoare de programare 2014-2020, bancile ar putea prelua din atributiile Organismelor Intermediare, astfel incat unele activitati sa fie externalizate de catre Autoritatile de Management si sa ajunga in gestiunea bancilor comerciale, firmelor de consultanta sau unor consortii.

In programele guvernamentale, USL si ARD prezinta o serie de propuneri pentru imbunatatirea acestui sistem. Care credeti, insa, ca ar trebui sa fie prioritatea viitorului guvern?

Romania mai are de absorbit aproximativ 17 miliarde de euro din instrumentele structurale daca se ia in calcul o rata de absorbtie de 100% sau de aproximativ 13 miliarde de euro daca s-ar lua in calcul o rata de absorbtie de 80 % la sfarsitul anului 2015.

Pentru a absorbi acesti bani, statul roman trebuie sa faca mai intai plati interne catre beneficiari. In consecinta, este foarte important sa existe o programare multianuala 2013-2015 la nivel national pentru sustinerea efortului financiar pana la recuperarea sumelor nerambursabile de la Comisie.

Ads

Ce estimati ca se va schimba in urmatorul exercitiu bugetar pentru perioada 2014-2020 tinand cont de negocierile care au loc in aceasta perioada intre tarile UE? Bugetul propus de CE prevede reducere de aproximativ opt miliarde de euro pentru Romania.

Principala schimbare pentru perioada 2014-2020 ar putea fi generata de arhitectura institutionala dedicata gestionarii procesului de absorbtie a fondurilor europene in Romania.

Ministerul Afacerilor Europene sau eventual al Fondurilor Europene ar putea avea mai multa autoritate in coordonarea Autoritatilor de Management, care sa duca la eficientizarea procesului si o programare financiara interna multianuala.

De asemenea, Organismele Intermediare Publice ar pute fi inlocuite pentru unele Programe sau Axe de catre Organisme Intermediare Private.

La nivel european, una dintre noutati este reprezentata de contractele de parteneriat care se incheie intre Uniunea Europeana si fiecare Stat Membru beneficiar de fonduri europene.

Marius Radu va fi speaker in cadrul Business Days 2012. Evenimentul va avea loc intre 12 si 13 decembrie 2012 la hotelul Howard Johnson Grand Plaza - Bucuresti.

Ads