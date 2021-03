Bitcoin, la vanzare in supermarketuri sub forma de vouchere si carduri cadou

Manor, cel mai mare lant de retail din Elvetia vinde vouchere Bitcoin in toate magazinele sale. De asemenea, si Valora, un alt retailer de talie mare din Tara Cantoanelor va incepe, de la 1 aprilie, vanzarea de carduri cadou in toate chioscurile sale.Botezate Cryptonow, voucherele care contin Bitcoin sunt furnizate de firma de servicii financiare pe criptomonede Vardex Suisse care, la randul ei, este subsidiara a companiei elvetiene Bitcoin Suisse.Valoarea voucherelor cu BitcoinVoucherul Cryptonow va fi disponibil in trei variante care variaza intre 100 si 500 de franci. Cu toate acestea, posesorii acestor carduri cadou cu Bitcoin au optiuni limitate legate de folosirea sau cheltuirea lor.Momentan, cei care au astfel de carduri cadou pot sa le rascumpere cu ajutorul unui serviciu de schimb valutar sau pot vinde cantitatea de Bitcoin pe care o detin folosind unul dintre cele 70 de ATM-uri de Bitcoin controlate de Vardex.Cu taxele fixe si marginale percepute de comerciantii cu amanuntul pentru achizitionarea cardurilor, Cryptonow in forma sa actuala pare a fi in principal o modalitate inedita de a achizitiona Bitcoin.Utilizarea cardurilor cadou pentru achizitionarea criptomonedelor este populara in zona de tranzactionare de la persoana la persoana, in special in jurisdictiile cu infrastructura de servicii financiare subdezvoltata.Bitcoin de la ATM, si-n RomaniaPentru cei care nu stiu, si in Romania se pot achizitiona Bitcoin sau fractiuni de Bitcoin prin ATM-urile care se regasesc in unele lanturi de supermarketuri. Pretul acestora este ajustat automat in functie de cerere si oferta.Cu cat se limiteaza tot mai mult cantitatea de Bitcoin din piata cu atat cererea devine si mai mare pentru aceasta critpomoneda. In momentul de fata, Bitcoin se apropie de recordul sau de pret de 58.000 de dolari, pe care s-ar putea sa-l depaseasca pana la finele lunii.Citeste si:Scandalul datelor privind vaccinarea publicate de Vlad Voiculescu. Ce spun expertii in comunicare publicaRusia: Avioanele spaniole Euro ...citeste mai departe despre " Bitcoin, la vanzare in supermarketuri sub forma de vouchere si carduri cadou " pe Ziare.com