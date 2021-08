Cum a fost scos la vânzare din greșeală cel mai mare resort de golf din România. Cine a realizat investiția de 15 milioane de euro inaugurată de Klaus Iohannis FOTO

Theodora Golf Club din Teleac, proprietate a omului de afaceri Ioan Popa, managerul companiei Transavia, liderul pieței cărnii de pasăre din România, a apărut pe site-ul Sotheby’s la secțiunea vânzări, vineri, 13 august 2021.Preţul de vânzare al resortului putea fi aflat doar la cerinţa unui potenţial cumpărător. Clubul de golf a fost listat, de asemenea, pe una dintre cele mai importante pagini de vânzare în materie de proprietăţi de lux a ziarului ”The Financial Times”.În arhiva google se păstrează anunțul privind vânzarea resortuluiLuni, 16 august, reprezentanții companiei Transavia au precizat că listarea la vânzare a clubului de golf a fost o greșeală. ”Resortul Theodora Golf Club nu a fost şi nu este scos la vânzare. Includerea acestuia în catalogul Sotheby’s în această secţiune este o eroare, colaborarea cu ei fiind de alt tip, orientată către dezvoltare şi proiecte de investiţii, şi nu pe zona de vânzare. Am semnalat eroarea şi către Sotheby’s care au remediat-o în catalog”, au transmis reprezentanţii Theodora Golf Club.Anunțul de pe site-ul Sotheby’sTheodora Golf Club aparţine celui mai bogat om din Alba, omul de afaceri Ioan Popa, proprietarul companiei Transavia, liderul naţional de pe piaţa cărnii de pasăre. În 2017, când s-a finalizat investiţia, acesta a precizat că investiția s-a ridicat la 15 milioane de euro. La evenimentul de inaugurare a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.De curând, Theodora Golf Club din Alba a obţinut distincţia Best Golf Hotel din partea International Hospitality Awards, în cadrul unei gale desfăşurate la Kiev. Resortul de laCiugud poziţionează România pe harta internaţională a golfului, principala atracţie a complexului fiind terenul de golf, cu o suprafaţă de 56 ha, cel mai mare teren din ţară.Theodora Golf Club este situat la 10 minute cu maşina faţă de Alba Iulia, fiind o destinaţie de interes pentru turiştii străini, distanţa faţă de aeroportul din Cluj sau cel din Sibiu fiind între 1 şi 2 ore.„Este un proiect cu viziune pe termen lung, născut din pasiunea pentru golf. Complexul îşi propune să devină o destinaţie pe harta turismului ro ...citeste mai departe despre " Cum a fost scos la vânzare din greșeală cel mai mare resort de golf din România. Cine a realizat investiția de 15 milioane de euro inaugurată de Klaus Iohannis FOTO " pe Ziare.com