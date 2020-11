Studiu: Unu din patru romani nu face plati online de teama furtului datelor personale

Conform cercetarii Reveal Marketing Research, pe langa teama de furtul datelor personale, pentru romani, cash-ul ofera sentimentul de control datorita contactului direct cu banii (11%), astfel incat acestia prefera sa utilizeze plata cu numerar, in detrimentul platii online sau prin aplicatii mobile. Pe acest subiect, pensionarii sunt cei care au invocat in cea mai mare masura aceasta bariera in ceea ce priveste platile pe Internet (29%), fiind urmati de familiile traditionale (27%).De asemenea, 11% dintre cei care locuiesc in mediul rural au mentionat obisnuinta sau rutina de a merge la banca sau de a simti fizic banii cash.In schimb, 18% dintre respondenti sustin ca nu au bariere in a efectua plati online sau a utiliza online/mobile banking pentru tranzactii bancare, iar atat in mediul urban, cat si in mediul rural se pastreaza aceleasi proportii in raspunsuri.Datele analizate de catre specialistii arata ca 1% dintre respondenti spun ca au dificultati in folosirea cardului si li se pare complicat sa il foloseasca.In acelasi timp, familiile traditionale care nu utilizeaza metodele de plata online au mentionat intr-o proportie mai mare obisnuinta de a merge la banca sau de a simti fizic cash-ul (16%, respectiv 8%), in timp ce "milenialii" fara partener au mentionat teama de necunoscut (13%).Categoriile de tineri profesionisti (25%) si familiile moderne (22%) au declarat, intr-o proportie semnificativ mai mare, ca nu au deloc bariere in a efectua plati online sau a utiliza online/mobile banking pentru tranzactii bancare.In ceea ce priveste increderea in sistemul bancar din Romania, doar un roman din zece s-a declarat sceptic fata de activitatea institutiilor financiare si, ca urmare, evita sa utilizeze aplicatiile mobile pentru tranzactii bancare. Dintre acestia, familiile traditionale (11%) si seniorii pensionari (13%) se arata reticenti fata de intentiile bancilor, conform datelor Reveal Marketing Research.De asemenea, 13% dintre "mileniali" nu utilizeaza serviciile de online banking avand ca motiv "teama de necunoscut". La polul opus, familiile moderne nu sunt la fel de reticente la schimbare (1%), iar aceasta teama este mentionata intr-o proportie de doar 4 ...citeste mai departe despre " Studiu: Unu din patru romani nu face plati online de teama furtului datelor personale " pe Ziare.com