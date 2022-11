Ce pot face românii care s-au trezit cu rate duble peste noapte: ”Obligatoriu trebuie să se mute de la ROBOR la IRCC”

Romanii care au credite in lei cu dobanda variabila au fost nevoiti sa suporte o crestere consistenta a ratelor in decursul ultimului an dupa ce indicele ROBOR a ajuns de la 3,02% pe an la inceputul lui 2022, la 7,96% miercuri, 16 noiembrie.

Predictiile pentru anul urmator nu sunt incurajatoare. Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, a declarat luni, 14 noiembrie, ca dobanzile nu vor scadea pana cand inflatia nu se va apropia de 8%. Banca Nationala a Romaniei a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru sfarsitul anului viitor.

Catalin Marin, broker de credite si managing partner la SVN Romania, a explicat pentru Ziare.com ca stabilitatea este cel mai important lucru in perioada urmatoare, iar aceasta stabilitate este oferita de dobanzile fixe.

"In perioada urmatoare este foarte important sa existe aceasta stabilitate data de creditele cu dobanda fixa, respectiv de ratele fixe pe o anumita perioada determinata de timp. Creditele cu dobanda fixa sunt pe 5, 7 sau 10 ani. Anul acesta am avut foarte multi clienti carora le-am facut refinantari si ne-am dus catre o varianta cu dobanda fixa, adica catre o stabilitate foarte mare.

Este adevarat ca daca un client nu se duce catre o zona cu dobanda fixa, obligatoriu trebuie sa se mute de la ROBOR la IRCC pentru ca ROBOR-ul intotdeauna va fi mai mare. Oamenii sunt sfatuiti clar sa treaca de la ROBOR la IRCC indiferent de perioada mare sau mica a dobanzilor care se aplica", explica brokerul de credite.

Dobanda in euro sau in lei?

O alta dilema a romanilor este moneda in care sa faca imprumutul, care sa fie cea mai buna pe termen mediu si lung. Catalin Marin sustine ca oamenii ar trebui sa ia creditele in moneda in care sunt platiti.

"Singurele variante de creditare in acest moment in Romania sunt cele in lei si in euro. Recomandam clientilor care castiga in euro sa isi ia creditele in euro pentru ca au o dobanda mai buna si nu au un risc valutar atat de mare.

In rest, moneda nationala, se vede si in cursul euro, ca este o moneda foarte stabila in acest moment, sau asta a demonstrat in ultima perioada. Nu au existat fluctuatii foarte mari, drept urmare varianta in lei este una foarte buna", explica brokerul de credite.

