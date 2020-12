Efectele reale ale majorarii infime a preturilor carburantilor: nou val de scumpiri in 2021. "Este un atentat la puterea de cumparare"

O scumpire a litrului de benzina sau motorina, chiar si cu 5 sau 6 bani, se va vedea in preturile de achizitie de care romanii se vor lovi, avertizeaza atat transportatorii rutieri din Romania cat si specialistii in economie."Majorarea accizei la motorina se va vedea in cresterea pretului produselor la raft, intrucat transportatorii rutieri vor trebui sa-si renegocieze contractele pentru a include aceasta majorare in tarifele de transport. Pentru firmele de transport rutier este vital ca statul sa returneze la timp taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru a nu presiune pe fluxul de bani, atat pentru transportatorii rutieri straini, cat si pentru cei romani care solicita rambursarea", ne-au declarat reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).Preturi mai mari, calitate indoielnicaDe aceeasi parere este si economistul Mircea Cosea care spune ca aceasta majorare va avea un efect in lant pe segmentul de consum, dar cu toate acestea, majorarea accizei era necesara din punct de vedere al economiei per ansamblu."O majorare a accizei inseamna mai multi bani la bugetul de stat care, in momentul de fata, are nevoie de resurse financiare, avand in vedere cheltuielile cu care se confrunta. Iar aceasta majorare va da un efect de scumpiri care se traduce mai departe prin si mai multi bani veniti la bugetul de stat", spune profesorul in economie.Acesta considera ca, desi puterea de cumparare a romanilor va scadea, ei nu se vor orienta catre produse de calitate, ci mai degraba tot catre cantitate."Romanii vor cumpara aceleasi cantitati de alimente, dar la o calitate mai proasta. In ultimii 30 de ani catre astfel de achizitii ne-am orientat. Acum sa speram ca nici producatorii nu schimba retetarul prea mult pentru a scadea si mai mult calitatea produselor actuale", a mai spus Cosea.Atentat la puterea de cumparare a romanilorIn conditiile in care in 2021 vom fi in plina criza economica, analistul afirma ca o astfel de majorare este un atentat la puterea de cumparare a romanilor. "Dupa cum am vazut in lunile octombrie si noiembrie, romanii si-au cheltuit banii pe care i-ar fi putut folosi anul viitor atunci cand chiar vor avea nevoie. Ati vazut cati bani s-au cheltuit pe promotii de Black Friday pe produse de folosinta indelungata sau, anul acesta, chiar si pe mas ...citeste mai departe despre " Efectele reale ale majorarii infime a preturilor carburantilor: nou val de scumpiri in 2021. "Este un atentat la puterea de cumparare" " pe Ziare.com