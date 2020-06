Societatea a anuntat cum se vor inregistra informatiile privind creditele la care se accepta, de catre banci, suspendarea platii ratelor scadente, conform OUG 37/2020.Precizam ca in aceasta ordonanta data de Guvern pentru a putea fi amanate ratele nu se mentioneaza nimic cu privire la raportarea la Biroul de Credit.Astfel, raportarea creditelor inregistrate la Biroul de Credit si suspendate la plata va fi realizata prin introducerea comentariului "Suspendare la plata", potrivit Biroului de Credit."Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, Participantii la Sistemul Biroului de Credit vor inregistra corespunzator informatiile referitoare la creditele acordate persoanelor fizice carora li se accepta, de catre creditori, cererea de suspendare a obligatiilor la plata ratelor scadente.In acest sens, pentru toate creditele inregistrate la Biroul de Credit si suspendate la plata, creditorii vor inregistra comentariul 'Suspendare la plata'.Ulterior, in perioada de suspendare la plata, creditorii vor transmite la fiecare scadenta informatia referitoare la faptul ca rata si valoarea platita sunt zero", potrivit unei informari a institutiei.Sursa citata mai noteaza ca scorul de credit nu va fi afectat de comentariul "suspendare la plata", intrucat acesta nu influenteaza algoritmul de calcul.Citeste mai departe despre " Romanii care si-au amanat ratele se vor gasi la Biroul de Credit " pe Ziare.com