IBAN-urile romanesti vin cu o serie de facilitati, dar nu va vor scapa de poprirea pe salariu, asa cum era vazut pana acum acest serviciu."Revolut nu este o modalitate de a face evaziune fiscala. Este un mit faptul ca nu pot fi restrictionate conturile Revolut. Conditiile acestea sunt trecute in acel document lung, "Termeni si conditii", pe care nimeni nu-l citeste, dar si-a dat acordul pe el", a declarat Irina Scarlat, reprezentant Global Head of Growth."In situatia in care Libra Bank primeste solicitare de poprire, banca nu poate opri contul respectiv, pentru ca noi nu stim cine este acel client", au declarat, la randul lor, oficialii Libra Bank.In momentul de fata, potrivit oficialilor Revolut Romania, nu va mai fi nevoie de o colaborare cu o alta banca de la noi din tara, pentru ca aceasta colaborare si-a atins scopul, cel de a furniza romanilor IBAN-uri locale.La ora actuala, Revolut are in Romania peste 1,25 milioane de conturi. ...citeste mai departe despre " Cardurile Revolut vor avea IBAN-uri romanesti, prin Libra Bank, furnizor unic al acestora in tara noastra " pe Ziare.com