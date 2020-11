Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care sunt avantajele pachetelor bancare pentru seniori.Din acest motiv, majoritatea bancilor ofera comision zero la retragerea banilor de la ATM. Daca nu pentru toate retragerile, acestia beneficiaza de macar 2-3. Mai mult, pentru a-i face sa foloseasca aceste servicii online, bancile le ofera si discounturi considerabile. Astfel ca, vei vedea reduceri de comisioane si dobanzi de 50-70% pentru serviciile online.Pachetele acestea cuprind, printre altele:* Cont curent in lei* Card bancar Visa sau Mastercard* Servicii de Internet sau Mobile banking* Alerta prin SMS pentru tranzactii mai mari peste o anumita suma (stabilita de fiecare banca in parte)Pentru aceste servicii, costurile sunt aproape de zero sau chiar zero. In schimb, exista un comision lunar de administrare a pachetului si care se retine automat din contul curent. Daca ar fi folosite separat toate aceste servicii, ele ar costa de cel putin 3 ori mai mult in comparatie cu acest comision lunar de administrare. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Prima masina vs. credit auto: avantaje si dezavantajeCe conditii trebuie sa indeplinesti pentru a te incadra la "Prima masina"Ce avans trebuie sa ai pentru a-ti lua un autoturism prin programul "Prima masina" ...citeste mai departe despre " Pachetele bancare pentru pensionari. Cu ce avantaje vin " pe Ziare.com