Granturi pentru IMM-uri din zona de Nord-Est a României de până la 100.000 de euro. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui vor putea obține granturi de câte 15.000-100.000 de euro pentru a-și achiziționa calculatoare, alte echipamente și programe informatice cu scopul digitalizării activității.

Proiectul face parte dintr-o nouă linie de finanțare care urmează să se lanseze în anul 2023, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, conform StartupCafe.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a scos în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 1”, din Programul Regional Nord-Est.

Proiectul de ghid rămâne în consultare până pe 17 iulie 2023, iar Apelul de proiecte ar urma să aibă loc în perioada octombrie-decembrie 2023, conform calendarului orientativ PRNE, actualizat.

Selecția firmelor care vor primi fonduri europene se va face în 2 etape:

Preselecția. În urma unei campanii de informare, potențialii beneficiari (IMM) se vor putea înregistra pe o platformă online a ADR Nord-Est. Se va face o preselecție bazat pe informațiile furnizate de către firme cu privire la condițiile de eligibilitate precum și cele referitoare la nivelul de intensitate digitală actual și nevoile de digitalizare estimate. În această etapă, nu se vor încarca documente în platformă. Astfel, până la 400 de solicitanți înregistrați vor fi preselectați după metoda RCT (Randomized Controlled Trial).Selecția. Firmele preselectate vor fi invitate să depună proiecte în sistemul electronic MySMIS2021. Ulterior, aceste firme vor fi introduse la finanțare în baza criteriilor din ghidul solicitantului.

În mare măsură, finanțarea din Programul Regional Nord Est 2021-2027 seamănă cu Programul pentru Digitalizarea IMM, derulat până pe 30 iunie 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată sursa citată.

Câți bani se pun la bătaie pentru IMM-uri

Bugetul apelului de proiecte este de 31 de milioane de euro (din care 26,35 milioane de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat). Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici și mijlicii din județele menționate vor putea primi granturi IMM de căte 15.000-100.000 de euro pe proiect.

Intensitatea sprijinului este de maximum 90%, ceea ce însemană că beneficiarul va trebui să asigure o cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect (dacă este cazul).

Care sunt condițiile pentru beneficiarii eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanții de finanțare trebuie să respecte cumulativ o serie de condiții, printre care:

Solicitantul este o întreprindere non-agricolă constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie - max. 249 salariați).Firma a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are sediul social în Regiunea Nord-Est.Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgentă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Întreprinderea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat. Pentru întreprinderile care au fost înființate în 03.01.2022, se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2022.

Fiecare soluție de digitalizare propusa in cadrul Studiului de fezabilitate digitala (SFD) trebuie sa atingă in mod direct cel puțin o tehnologie digitala DESI 2019. Firmele eligibile pot consulta informațiile necesare în Ghidul Solicitantului Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale.

