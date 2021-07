Fondul pe care il detine a analizat aceasta optiune inca din 2018, iar in ultimele luni tot mai multe fonduri de hedging au intrat pe piata criptomonedelor, potrivit Markets Insider.Dawn Fitzpatrick declarase in luna martie ca investitorii se indreapta catre bitcoin pentru ca le este teama ca guvernele sib ancile centrale defavorizeaza monedele fiat. Mai mult, spunea ca priveste bitcoin ca pe un bun mai degraba decat ca pe o moneda.George Soros a ajuns in atentia opiniei publice internationale in anii 1990 prin parierea impotrivei lirei sterline, investitie care i-a adus renumele de "barbatul care a rupt spatele Bancii Angliei".Saptamana trecuta Bitcoin a crescut cu pana la 18%, dupa ce cu o zi inainte a coborat temporar sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate, anuland cresterile din 2021, transmite CNBC.Atunci, bitcoin a urcat la peste 34.000 de dolari pe unitate, atingind un maxim de 34.367 de dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics. Si alte criptomonede au avut o evolutie ascendenta, ether avansand cu 6%, la 2.014 dolari pe untiate, iar XRP cu 9%, la 64 de centi.Fostul presedinte american, Donald Trump , a declarat pentru Fox Business ca Bitcoin este "o inselatorie" care afecteaza valoarea dolarului american."Bitcoin, pare pur si simplu o inselatorie. Nu-mi place pentru ca e o alta moneda in competitie cu dolarul", a spus Trump. Acesta crede ca dolarul ar trebui sa fie "moneda lumii". ...citeste mai departe despre " George Soros a inceput sa tranzactioneze Bitcoin. Ce a spus despre criptomonede miliardarul care a ingenuncheat lira sterlina " pe Ziare.com