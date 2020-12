Criptomoneda pe care Facebook, impreuna cu celelalte companii care compun Libra Association, vrea sa o lanseze anul viitor se va numi Diem Dollar, in loc de Libra, cum a fost botezata initial.Schimbarea de nume afecteaza si asociatia de companii care sustin moneda. Libra Association devine, astfel, Diem Association.Schimbarea de nume vrea sa sugereze o oarecare independenta de Facebook si sa arate ca, in spatele monedei sta o asociatie de mai multe firme, nu doar Facebook.Fosta Libra a trecut prin schimbari majore inca inainte de a fi lansata. Initial trebuia sa fie un stablecoin care sa se bazeze pe mai multe monede nationale, care sa-i confere mai multa stabilitate.In urma numeroaselor critici, fosta Libra Association a decis ca moneda virtuala sa aiba la baza doar dolarul american, de aici si numele Diem Dollar."Dem Association va furniza o platforma simpla pentru fintech-uri, care sa poata oferi companiilor si utilizatorilor servicii de plati instante, ieftine si sigure" se arata in comunicatul oficial emis cu ocazia redenumirii monedei.Diem ar putea fi lansata chiar la inceputul anului viitor de asociatia compusa din 27 de membri. ...citeste mai departe despre " Facebook schimba numele criptomonedei pe care urmeaza sa o lanseze " pe Ziare.com