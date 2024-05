Efectul Brexit: E corect sa comparam pierderile pe bursa cu banii pe care ii da Londra Uniunii Europene?

Votul dat de britanici pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana a condus la o scadere pe bursa londoneza, insa este corect sa comparam suma pierduta de pe pietele financiare cu contributia tarii la bugetul UE?

Principalul indice bursier al Marii Britanii, FTSE 100, care cuprinde cele mai mari companii listate pe piata de capital londoneza, a scazut, vineri, cu 9% imediat dupa anuntarea rezultatului referendumului privind apartenenta la UE.

La randul sau, lira s-a depreciat puternic vineri dimineata, cu 12% fata de sedinta precedenta, astfel ca a ajuns la cel mai scazut nivel din 1985 incoace.

In aceste conditii, Guy Verhofstadt, presedintele grupului ALDE din Parlamentul European, a scris pe Twitter ca Marea Britanie a pierdut in 8 ore o suma mai mare decat contributia la bugetul UE din ultimii 15 ani.

In last 8 hours, UK lost $350bn, which is a greater amount than they contributed to EU budget over last 15 years - including rebate #Brexit- Guy Verhofstadt

