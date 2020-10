Clientii BCR vor avea acces in interiorul sucursalelor bancii doar cu programare telefonica

BCR extinde, astfel, proiectul pilot de programari prin telefon, derulat in ultimele luni, in 12 agentii din tara, care s-a dovedit a fi unul de succes.Programul a fost conceput pentru a pregati migrarea catre un nou mod de functionare in reteaua bancii, care urmareste cresterea gradului de confort si protectie pentru clienti, reducerea timpilor de asteptare, imbunatatirea eficientei operationale si incurajarea utilizarii platformei de digital banking.Extinderea sistemului la nivelul intregii retele, incepand de luni, este una temporara si a fost accelerata de escaladarea, la nivel national, a ratei de cazuri de infectare cu COVID-19, precum si de apropierea sezonului rece, in contextul in care exista cazuri in care se formeaza cozi in fata unitatilor bancare."Siguranta si sanatatea clientilor nostri continua sa fie cele mai importante preocupari pentru noi. In ultimele luni, am accelerat procesele de transformare digitala si am implementat noi modele de lucru, care vin in intampinarea clientilor cu solutii cat mai practice. Ca urmare a contextului actual si a cresterii numarului de infectari, am decis sa extindem imediat, in toata reteaua BCR, sistemul de acces in agentii doar pe baza de programare", a afirmat Dana Dima, vicepresedinte executiv Retail si Private Banking, Membru al Comitetului Executiv.Potrivit acesteia, este o masura unica in sistemul bancar din Romania, dar care s-a dovedit eficienta in alte industrii, asa cum este in medicina, servicii si in multe alte domenii."Aceasta decizie se aliniaza strategiei noastre, pe termen lung, de transformare a modelului de business, atat prin digitalizarea serviciilor si a produselor bancare, cat si prin deservirea clientilor pe principii de consiliere personalizata", a continuat Dima.Ea a precizat ca BCR incurajeaza clientii sa apeleze la noul serviciu de programare, deoarece ii va ajuta sa efectueze la timp si rapid orice operatiune bancara, iar timpul petrecut la banca va fi mult mai scurt.Fiecare agentie BCR va beneficia de un numar de telefon dedicat, unde orice client BCR va putea face o programare. Detaliile si numerele de telefon vor fi disponibile pe pagina de web a bancii.Banca Comerciala Romana (BCR), mem ...citeste mai departe despre " Clientii BCR vor avea acces in interiorul sucursalelor bancii doar cu programare telefonica " pe Ziare.com