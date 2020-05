"Pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar discutam mai multe scenarii si fiecare va fi prezentat catre premier si catre Guvern cu riscurile aferente. Acele riscuri trebuie stiute de toata lumea. (...) Asa cum este construita Legea pensiilor, fara sursa de finantare, cu aceasta presiune pe termen scurt si pe anul viitor, este nesustebanila, creaza probleme de sustenabilitate Romaniei in urmatorii ani. Eu voi prezenta scenariile pe care le putem finanta in situatia in care suntem astazi, cu cea mai mare criza economica din ultima suta de ani", a declarat Florin Citu, mrti seara, la Realitatea Plus.Acesta a adaugat: "Putem sa facem o crestere de pensii, dar vom vedea care va fi aceea. Aceste lucruri se vor face dupa ce avem primele sase luni de executie bugetara. Trebuie sa fim foarte, foarte, foarte atenti pentru ca putem sa aruncam economia in haos daca cadem in aceasta directie a poplismului. Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie anul viitor".Potrivit legii, pensiile ar trebui majorate la 1 septembrie cu 40%....citeste mai departe despre " Citu: Legea pensiilor este nesustenabila. Putem sa aruncam economia in haos " pe Ziare.com