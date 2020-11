Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,la ce iti folosesc codurile in cauza.BIC vine de la Cod de Identificare Bancara, SWIFT este societatea pentru telecomunicatii financiare interbancare, care este o retea globala ce proceseaza platile intre tari. Cu ajutorul acestui cod, sistemul identifica banca destinatara.Codul este format, in general, din 8 sau 11 caractere, fiind utilizat pentru a identifica banca.1. Primele 4 caractere arata numele bancii prescurtat2. Urmatoarele 2 caractere arata numele tarii in care se afla banca3. Urmatoarele 2 caractere arata unde are sediul central banca respectiva4. Ultimele 3 caractere sunt optionale si arata o sucursala specifica a bancii, iar daca acestea nu sunt folosite, ele sunt inlocuite cu XXXCodurile BIC/SWIFT te ajuta sa trimiti in siguranta banii, mai ales, in cazul transferurilor internationale.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Ce este efectul de levier si cand il folosimCardurile de credit cu dobanda zero: E zero doar daca esti desteptRate descrescatoare sau egale? Avantaje si dezavantaje ...citeste mai departe despre " Ce sunt codurile BIC/SWIFT si cum te ajuta ele " pe Ziare.com