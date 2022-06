Ce se întâmplă dacă nu îți plătești ratele la bancă. Ce este important să cunoşti ca să nu ajungi la executare silită

Un contract de credit, la momentul semnării lui, vine cu o serie de obligatii pe care îţi asumi să le respecţi. Iar încălcarea acestora aduce consecinţe financiare și/sau juridice, care îţi pot afecta profund echilibrul financiar si psiho-social.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi care este primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă întâmpini probleme cu plata ratelor la bancă si ce se întâmplă dacă ai restanţe.

În situaţia în care te confrunţi cu dificultăți în rambursarea ratelor, specialistii financiari de la CEC Bank îți recomandă să contactezi banca cât mai rapid, astfel încât să puteţi găsi impreună cele mai bune soluții, cum ar fi: amânarea ratelor sau restructurarea creditului, prin care pot fi evitate penalitățile sau consecințele juridice.

Ce se petrece mai exact dacă ai rate restante, potrivit specialiştilor, şi care sunt calculele

pentru ratele de credit restante, se percepe o dobânda penalizatoare, care se calculează pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplica la principalul restant;pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate băncii peste termenele stabilite în graficul de rambursare, banca transmite la Biroul de Credit și/sau către Centrala Riscului de Credit, informații despre client/codebitor în cazul în care obligațiile de plată restante sunt mai mari de 30 de zile;în cazul neachitării primelor de asigurare, conform condițiilor înscrise în poliță/contractul de asigurare, banca are dreptul, fără a fi obligată în niciun fel, să solicite încheierea unei noi polițe sau reînnoirea poliței/contractului de asigurare pe contul și în numele clientului, cu o înștiințare prealabilă a acestuia, la una din societățile de asigurare-reasigurare cu care banca are încheiate contracte de bancassurance (o relație între o bancă și o companie de asigurări, care are ca scop oferirea de produse de asigurare sau beneficii de asigurare clienților băncii);în situația neîndeplinirii de către client a oricărei alte obligații către banca născute din contract, banca poate declara scadența anticipată a întregului credit rămas de rambursat. În cazul acumulării unor întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, banca este îndreptățită să declanșeze procedura de executare silită;în ultimă instanță, locu ...citeste mai departe despre "Ce se întâmplă dacă nu îți plătești ratele la bancă. Ce este important să cunoşti ca să nu ajungi la executare silită" pe Ziare.com

