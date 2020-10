Castigul salarial mediu net a scazut cu aproape 100 lei, in august

Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), respectiv 7.431 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.704 lei)."In luna august 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decat in luna iulie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.275 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 97 lei (-2,9%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, (7.431 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.704 lei)", arata datele INS.In august 2020, comparativ cu august 2019, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6%.In ceea ce priveste castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum, indicele castigului salarial real a fost 104,8% pentru luna august 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele castigului salarial real a fost 97,1% pentru luna august 2020 fata de luna precedenta.Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 220,4%, cu 6,4 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna iulie 2020.In luna august 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in luna iulie 2020 ca urmare a acordarii in lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, de vacanta, al 13-lea salariu ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de intreruperi/incetari ale activitatii, de continuarea somajului tehnic de catre anumiti agenti economici sau de remunerarea partialaa salariatilor, de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihna cand nu se acorda tichete de masa si alte drepturi salariale), cat si de anga ...citeste mai departe despre " Castigul salarial mediu net a scazut cu aproape 100 lei, in august " pe Ziare.com