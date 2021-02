Previziuni pentru criptomonede: Bitcoin va deveni opera de arta, iar Ethereum "la fel de polivalent precum argintul"

Investitorul face si o comparatie foarte interesanta legata de cele doua criptomonede pe care le asemuieste cu cele mai cunoscute metale pretioase tranzactionate pe pietele internationale."Etherem pentru Bitcoin este precum argintul pentru aur. Argintul, pe langa faptul ca este un activ monetar, este si folosit pentru constructia de panouri solare, iar cresterea cererii de argint va fi corelata cu cresterea cererii de energie solara, dar mai are si alte aplicatii asa ca va avea o volatilitate foarte mare", spune investitorul.Istoria ne-a invatat ca daca aurul creste cu 10%, argintul va creste cu 15%."Ce am vazut anul trecut? Bitcoin a crescut cu 300%, Ethereum a crescut cu 400% - 420%. Am dat aceste cifre pentru a va arata cat de mare este volatilitatea. In ultimul ciclu, Bitcoin a cazut, Ethereum a cazut si mai mult", a mai spus omul de afaceri, citat de CoinTelegraph.com.Acesta crede ca in 3-4 ani, Etherem se va desprinde de traseul Bitcoin, afirmand ca a avea in posesie un Bitcoin este ca si cum au avea una din lucrarile lui Andy Warhol, adica va fi un element mai mult pentru colectionari."Acesta este lucrul care-l va duce la valorile de 400.000 de dolari despre care se tot vorbeste, faptul ca va deveni un element colectionabil. Este o piesa de arta si este in oferta limitata, iar acest lucru il face si mai colectabil pentru ca nu poti tranzactiona atat de usor o lucrare de arta", a declarat Frank Holmes.Cu toate acestea, miliardarul crede despre Ethereum ca din cauza volatilitatii, criptomoneda va ajunge la 3000 de dolari, iar Bitcoin undeva la 300-400.000 de dolari in cativa ani si la 80.000 de dolari anul acesta.Bitcoinul va deveni foarte valoros in anii urmatoriPe de alta partea, Bobby Lee, fondatorul Ballet Wallet, a explicat pentru CoinTelegraph China ca in ciuda corectiei de 25% a Bitcoin acesta va creste in valoare mult mai mult pe termen lung si va deveni un adevarat activ de siguranta pentru dolarul american care este o valoare umflata."Bitcoin va fi mult mai valoros in viitor. Dolarul este umflat si devalorizat acum. Poate ca acum 0,0003 Bitcoin valoreaza 10 dolari, dar in cinci ani, 10 sau chiar 20 aceasta bucata de Bitcoin va putea valoare 1.000 de dolari", spune Bobby Le ...citeste mai departe despre " Previziuni pentru criptomonede: Bitcoin va deveni opera de arta, iar Ethereum "la fel de polivalent precum argintul" " pe Ziare.com