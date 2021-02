Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate.Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.Saptamana trecuta, Tesla a anuntat ca a cumpatat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca intentioneaza sa accepte plati in aceasta criptomoneda pentru produsele sale.Mastercard a anuntat ca isi va deschide reteaua pentru unele monede digitale.PayPal si BNY Mellon, intre alte companii, au la randul lor initiative de a sustine criptomonedele.Cu toate acestea, scepticii considera bitcoin un activ speculativ si sunt ingrijorati ca ar putea fi cea mai mare bula de piata din istorie.Economisti precum Nouriel Roubini afirma ca bitcoin si alte criptomonede nu au o valoare intrinseca. Si un studiu realizat recent de Deutsche Bank afirma ca investitorii considera ca bitcoin este cea mai extrema bula de pe pietele financiare.Citeste si:Clotilde Armand reziliaza contractul semnat de o institutie din subordine cu avocatul lui Sebastian GhitaSimona Halep, eliminata in sferturile de finala la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Serena Williams in doua seturiDe ce au scazut dobanzile la depozite?Spor "de praf" de 2.500 de lei/lunar la Avocatul Poporului. Deputat liberal: "Cu astfel de sporuri PSD si-a cumparat linistea"Un deputat USRPLUS a introdus un amendament care l-ar putea lasa fara drepturi de fost demnitar pe Ion Iliescu . Cum a reactionat PSD ...citeste mai departe despre " Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuala a ajuns sa valoreze peste 50.000 de dolari " pe Ziare.com