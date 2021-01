Din ce motive a ajuns Bitcoin sa creasca depasind record dupa record

Mai mult, gigantul bancar de investitii JPMorgan a numit o tinta pe termen lung a pretului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, in scenariul in care criptomoneda va creste in popularitate ca alternativa pentru aur.Inceputul de an a adus o atitudine indecisa la nivelul pietelor de capital. Desi initial, s-a observat un apetit accentuat pentru risc, majoritatea indicilor importanti trasand noi maxime istorice, optimismul investitorilor s-a redus treptat. Acest model a fost urmat si de cea mai cunoscuta moneda digitala, Bitcoin, doar ca miscarea observata la nivelul acestei piete "a furat usor startul"."Astfel, avand in vedere ca aceasta piata are un program neintrerupt de tranzactionare, pretul a trasat noi maxime istorice in timpul zilei de duminica, la aproximativ 34.637 de dolari. Din acel punct, cotatia a inceput sa dezvolte o miscare descendenta destul de rapida", a declarat Radu Puiu, analist finaciar.Preturile au scazut cu pana la 17%, marcand cea mai ampla corectie din luna martie. Ulterior, a avut loc o stabilizare. Desi la prima vedere ar putea parea o scadere importanta, in contextul raliului amplu al Bitcoin situatia pare mai putin ingrijoratoare (moneda a castigat 50% doar in decembrie).Mai trebuie notat si faptul ca de la recordul de duminica, Bitcoin a reusit in aceasta dimineata sa sparga pragul de 35.000 de dolari.Crestere de 300% pentru BitcoinAvand in vedere complexitatea "lumii criptomonedelor", este dificil de identificat cauza exacta a ultimului val de volatilitate."Bitcoin a crescut cu peste 300% in ultimul an, raliu ce a fost alimentat de o cerere speculativa din partea investitorilor de retail, dar si a celor institutionali. Aceasta atitudine ar putea fi argumentata de convingerea ca monedele virtuale se dezvolta ca o clasa de active de masa si pot actiona ca un depozit de valoare", a mai spus Puiu.Raliul record al Bitcoin inregistrat in ultimele saptamani ale anului a fost partial determinat de intrarea pe piata a unor investitori institutionali importanti.Desi criptomoneda exista de 12 ani, a inceput sa creasca in popularitate in randul investitorilor institut ...citeste mai departe despre " Din ce motive a ajuns Bitcoin sa creasca depasind record dupa record " pe Ziare.com