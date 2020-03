Asociatia Analistilor Financiar-Bancari: Cea mai buna solutie era subventionarea dobanzilor. Vor creste cu 15-20%

"Cea mai buna solutie era sa subventioneze statul dobanzile pentru ca au capitalizat dobanda acumulata in perioada de gratie, de noua luni. Deci se va adauga la principal si apoi se aplica la acest nou principal crescut cu dobanda din perioada de gratie dobanda contractuala. Astfel, prima problema este ca se aplica dobanda la dobanda", a spus Iancu Guda.O alta problema semnalata de economist este ca masura se aplica intr-o perioada limitata, iar cei care au credit imobiliar trebuie ca in urmatorii cinci ani sa-si achite dobanda din perioada de gratie, iar puseul de dobanda va face ca ratele romanilor sa creasca cu 15 - 20% in perioada respectiva.Al treilea aspect la care a facut referire Iancu Guda este ca banca nu pierde nimic. Din contra, va castiga dobanda la dobanda."Este nevoie de solidaritate. Nu se poate ca unii sa aplice dobanda la dobanda si altii sa suporte toate costurile. Eu cred ca prin subventionarea de catre stat a acestor dobanzi am fi avut o masura mai buna, de solidaritate, pentru ca ar fi fost subventionata de toti", a afirmat Iancu Guda.Potrivit calculelor facute de Iancu Guda, impactul ar fi fost de 0,5% din PIB, 5-6 miliarde de lei, in cazul in care masura ar fi fost accesata de jumatate dintre cei care au luat credite.La randul lor, asociatiile care reprezinta consumatorii au avertizat ca masurile luate de Guvern cu privire la amanarea ratelor la credite nu sprijina in mod real debitorii, acorda beneficii substantiale bancilor si institutiilor financiare nebancare si sunt chiar mai dezavantajoase decat unele dintre solutiile propuse de anumiti finantatori.Pe de alta parte, ministrul Finantelor, Florin Citu, a aratat ca, pe toata aceasta perioada, comisioanele vor fi sustinute de banci care, totodata, vor trebui sa se finanteze din piata, cu costurile aferente."O acuzatie pe care o tot aud, ca bancile nu pierd nimic. Asta o spun oameni care nu au lucrat niciodata in sistemul financiar-bancar. In Ordonanta nu scrie nimic de comisioane. Comisioanele sunt sustinute pe toata perioada de sistemul financiar-bancar. Faptul ca bancile nu primesc aceste rate pe toata aceasta perioada inseamna ca trebuie sa se finanteze din piata cu dobanda, iar aceasta dobanda este sust ...citeste mai departe despre " Asociatia Analistilor Financiar-Bancari: Cea mai buna solutie era subventionarea dobanzilor. Vor creste cu 15-20% " pe Ziare.com