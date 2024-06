Cei mai tineri miliardari romani

Cel mai tanar miliardar roman este principalul actionar al grupului de firme Profiland-Intfor din Galati, Andrei Lisinschi, in varsta de 24 de ani, cu o avere de aproximativ 35 milioane euro.

Un alt miliardar roman foarte tanar este proprietarul grupului Asesoft, Sebastian Aurel Ghita, a carui avere a fost estimata la 100 milioane euro, scrie Evenimentul Zilei.



Pe de alta parte, cei mai bogati romani sunt Ion Tiriac, Dinu Patriciu si familia Voiculescu.



Ion Tiriac are o avere de peste 1,8 miliarde euro, urmat in clasamentul miliardarilor de Dinu Patriciu, cu 1,6 miliarde euro, in timp ce familia Voiculescu ocupa cel de-al treilea loc in topul realizat de Capital cu aproximativ 1,5 miliarde euro.

