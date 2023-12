Cum îți poți obține slujba mult dorită printr-un simplu CV video: ”Așa te diferențiezi de ceilalți candidați”

Piața forței de muncă este mai competitivă decât a fost vreodată. Atât profesioniștii cu experiență, cât și tinerii absolvenți se luptă pentru ceea ce pare a fi un număr tot mai mic de posturi disponibile. De aceea, este esențial să ne distingm candidatura, iar un CV digital este una dintre cele mai remarcabile modalități de a face acest lucru.

În timpul căutării unui loc de muncă, poate fi benefic să avem CV-ul în mai multe formate, astfel încât să îl putem împărtăși cu potențialii angajatori. Multe organizații caută candidați online și acceptă CV-uri digitale prin intermediul site-urilor și al portalurilor lor de locuri de muncă. Înțelegerea modului în care să elaborăm și să trimitem un CV online care să ne reflecte cu acuratețe punctele forte și acreditările ne poate ajuta să ne găsim un loc de muncă care să corespundă nevoilor noastre.

Expertul în Resurse Umane Mihaela Forgaciu a explicat pentru Ziare.com ce este un CV digital, cum se creează unul, a vorbit despre beneficiile acestor tipuri de CV-uri și a împărtășit câteva sfaturi pentru utilizarea lor.

Ce este un CV digital?

Un CV digital este o versiune video a CV-ului pe care potențialii angajatori îl pot accesa folosind un computer sau un dispozitiv mobil. Acest video detaliază, de obicei, istoricul de muncă, competențele profesionale, realizările și calificările educaționale, astfel încât managerii de angajare să poată evalua dacă potențialii angajați corespund nevoilor lor de afaceri.

”Având în vedere timpurile pe care le trăim și în principal datorită inteligenței artificiale, CV-ul clasic, adică sub formă de document Word sau PDF, nu se mai poartă. Mai bine spus, nu mai este atât de folosit, având în vedere că tot ceea ce înseamnă experiența mea de carieră, precum și competențe dincolo de cuvinte, pot fi acum translatate în ceea ce numim un video-CV. Mai exact, CV-ul digital sau video CV-ul este un filmuleț montat care prezintă viața mea profesională și poate și câteva trăsături despre mine ca persoană”, spune Mihaela Forgaciu

Care sunt avantajele unui video-CV?

Spre deosebire de CV-urile tipărite, aceste CV-uri ne permit să adăugăm conținut media, să experimentăm cu stilul de prezentare și să ne punem în valoare munca. Faptul de a avea un video CV ușor de accesat online v-ar putea ajuta să vă extindeți rețeaua și să găsiți oportunități de angajare.

”În primul rând, faptul că angajatorul mă poate vedea, deci practic are o imagine concretă despre cum arăt, cum vorbesc, cum sintetizez, ce anume am ales să prezint în acel video și este ca și când ar privi un film care prezintă viața mea profesională și poate, de ce nu, anumite aspecte importante pe lângă partea de studii și de expertiză profesională, putem în video-CV să vorbim despre noi, adică să putem să punctăm elementele care se cer, cum ar fi seriozitate, onestitate sau alte atribute, creativitate, pentru că este foarte interesant că marile companii ale lumii de tip Google folosesc și solicită numai video-CV. Acest video-CV care este ca un film are imagine, sunet, text și sinteză de informație”, explică Mihaela Forgaciu

CV-urile video pot fi o modalitate eficientă de a vă pune în valoare personalitatea și de a stabili o legătură cu managerii de angajare, în timp ce vă rezumați calificările. Aceste CV-uri sunt, de obicei, videoclipuri de înaltă calitate în care candidații se îmbracă profesional și își explică trecutul în fața camerei de filmat.

”În era tehnologiei, adică cum trăim noi acum și ce urmează pe viitor însemnând minim 10 ani de acum încolo, nimeni nu mai are răbdare. Nici angajați, nici angajatori, nici prestatori, nici furnizori. Și atunci ce face toată lumea? Consumă ceea ce numim video-uri. Pentru că dacă eu vreau să cumpăr o rochie sau vreau să îmi cumpăr o mașină, am să fac un research prima dată care de obicei este de conținut video. O să urmăresc câteva produse, cum? De pe rețele și o să urmăresc video-uri. Este la fel și cu fenomenul angajare. Bineînțeles, angajatorii de tip tradițional sau de tip comunisto-depășit folosesc în continuare documente care sunt și prost redactate și prost întocmite și tehnica de intervievare e depășită de mult, pentru că noi nu mai suntem în mezozoic. Prin urmare, nu are sens să faci interviuri cu 10 oameni ca să constați numai dintr-o imagine, de exemplu, văzându-i fața, că nu este angajatul potrivit. Nu e nicio problemă că nu e potrivit. Dar e vorba de timpul pe care îl pierde un angajator, făcând interviuri unul la unul, cu persoane care n-au, de exemplu, pic de creativitate și care, numai dacă te uiți la individul respectiv, ți-ai dat seama că nu este creativ și tu, pe jobul respectiv, n-ai nevoie de el”, punctează Mihaela Forgaciu.

Deși realizarea unui CV digital pare a fi o sarcină copleșitoare, printre beneficiile lui se numără și faptul că le oferă managerilor de angajare o percepție mai personală a candidatului încă de la început, înainte ca procesul de interviu să fi început și concurența să fi fost abordată.

”Angajatorul, cât și angajatul, câștigă timp. Marile companii care au succes la nivel mondial, cum ar fi Google, Booking.com și așa mai departe, pun foarte mare preț pe creativitate și știu foarte bine ce tipologie de angajat doresc. Adică, cunosc foarte bine ce atribute doresc de la angajații lor, cum ar fi Google: dorește un programator sau dorește un om foarte, foarte creativ pe un anumit job. Și atunci, le spune: dă-ne un video CV sau dă-ne un filmuleț despre tine, indiferent că tu ai 23 de ani, 32 de ani sau 47 de ani, în care să aibă 3 minute, maxim 5 minute, și prin care să ne convingi că tu ești cel mai bun pentru job-ul respectiv”, spune Mihaela Forgaciu.

Greșeala angajatorilor

O greșeală fundamentală pe care o fac angajatorii din România, explică Mihaela Forgaciu, este faptul că nu își prezintă din start pachetul salarial și ascund acest aspect până la momentul interviului, ceea ce este atât o pierdere de timp cât și de energie în cazul în care persoana care caută să se angajeze nu este satisfăcută de salariul oferit de angajator.

”Firma care se respectă prezintă întotdeauna pachetul salarial anual. Adică, nu stăm și facem 10 interviuri ca la final să îmi spui că oferta ta este de 3.300 de lei net, când eu din start, ca angajat, știu că fără 5.000 de lei net nu vin. Iarăși, este o greșeală fundamentală care văd că persistă în continuare în România și anume această rușine sau această paranoia cu privire la prezentarea pachetului salarial de la nivel de anunț. Dacă eu dau un anunț de recrutare, dacă eu respect legislația din România și candidații mei, atunci voi spune că am scos acest job care se numește, de exemplu, Social Media Manager, și că doresc să plătesc acest job cu 2.000 de euro net pe lună sau prezint pachetul pe an. Pentru că după aceea urmează niște acte oficiale și faza că mă știe toată lumea și ceilalți colegi este un lucru normal și natural. Adică trebuie să încetăm să mai gândim că oamenii între ei, într-un departament mic, nu o să afle ce salariu are celălalt, trebuie să fie o transparență cu privire la nivelul pe care îl câștigăm. Și o să observați că acele companii care sunt mari, care s-au menținut în timp și care au angajați serioși, ele nu ascund pachetul salarial nici la angajare, nici după. Pe de altă parte, ele reușesc să rețină pe termen lung oamenii pentru că au înțeles și respectă ceea ce contează, și anume calitatea umană, calitatea între viață profesională și viață personală, adică înțeleg că ai și o viață personală și respect viața ta personală și multe alte lucruri care sunt atât de normale și de bun simț”, spune Mihaela Forgaciu.

Ponturi și sfaturi

Mulți angajatori din România au rămas și s-au obișnuit cu modelul de CV fie în format tipărit, fie în forma unui document, însă angajatul care vrea să se diferențieze de restul și să facă o impresie bună le poate oferi acest tip de CV digital prin care să le arate managerilor de angajare personalitatea lor, subliniind în același timp competențele și experiența lor.

”În primul rând, candidații în ziua de azi, vorbesc de cei care nu sunt în categoria de meserii, adică de segmentul de vârstă 20-35 de ani, care are studii superioare și un nivel de educație peste medie, știe foarte bine ce dorește. Spuneam că este timpul angajatului, nu al angajatorului. Angajatorul nu mai are forță dacă nu devine modern, dacă nu devine flexibil, dacă nu renunță la ideea de forță. ”Eu sunt angajatorul și tu ești un umil angajat care vii la mine la interviu.” Nu asta este abordarea. În situația în care, în maniera de recrutare, se cere un document normal, Word, PDF, ca să nu mai zic de acel model Europass, care este folosit mai mult în diplomație, dar candidatul modern care dorește să se diferențieze poate să spună la momentul interviului sau chiar anterior: Uite, stimați angajatori, eu am pregătit un video-CV care este o sinteză atât despre studiile mele cât și despre mine ca persoană, cât și despre pe unde și pe la cine am lucrat. Și dacă doriți, aș putea să vă trimit acest video, care poate fi foarte ușor trimis pe WhatsApp, pe rețele, poate fi postat pe LinkedIn, adică este foarte la îndemână. Nu-l trimit neapărat pe mail, îl trimit pe diverse canale, foarte ușor de urmărit”, explică Mihaela Forgaciu.

În timp ce CV-urile tradiționale sunt încă utilizate pe scară largă, CV-urile video devin o modalitate din ce în ce mai populară de a ne putea prezenta abilitățile și personalitatea potențialilor angajatori.

”Normal că pentru cineva care chiar dorește să facă un video-CV bun, să știți că este foarte greu de făcut filmul vieții tale în trei minute. Adică, închipuiți-vă, am 23 de ani și am trei minute să sintetizez viața mea. Viața mea profesională unde trebuie să găsesc loc prin text, muzică, sinteză, conținut la tot ce este important și relevant într-o manieră care să transmită felul meu de a fi. Adică dacă sunt mai glumeț și creativ, îl fac în direcția asta creativă, dacă sunt un profesor de matematică, îl fac riguros, strict, dar cu cifre, pentru că CV-ul fără cifre e ca articolul de ziar pe care nu-l citește nimeni, deci trebuie să existe cifre. Și, după un altul, este un video-CV de coafeză care, în loc să scrie acolo că a fost coafeză la șapte saloane, face un video și prezintă efectiv felul în care ea mișcă mâna pe perie. Prezintă efectiv persoane care au rezultat în urma muncii ei. Adică, este mult mai relevant să văd cum a vopsit, cum a coafat, cum a machiat, decât să-mi spună că o cheamă Popescu Ioana, că are 31 de ani și a făcut o școală de coafură la Craiova. Bun, am înțeles, dar cel mai important ar fi finalitatea muncii tale și anume, iată cum lucrează Ioana și cât de frumos a făcut ea coafura X și cât de deșteaptă este ea privire la amestecul vopselurilor”, punctează Mihaela Forgaciu.

Concluzie

Fie că sunteți proaspăt absolvent, vă schimbați cariera sau pur și simplu doriți să vă reîmprospătați căutarea unui loc de muncă, un CV video care să vă completeze CV-ul scris ar putea să vă ofere avantajul de care aveți nevoie pentru a fi remarcat de angajatori. Astfel, un CV video bine realizat vă poate permite să vă promovați în mod unic, permițând în același timp managerului care vă angajează să vă observe personalitatea, și să vă reprezinte mai bine decât ați putea face cu un CV obișnuit.

”Atât angajatorii, de talie mică sau de talie mare, cât și candidatii care au mai multe sau mai puține studii, este foarte important să înțeleagă valul vremurilor în care trăim. Să înțeleagă că tot ce înseamnă conținut video, de bună calitate, pentru care poți apela la specialiști. Deci, montajul, editarea video, crearea de conținut, s-ar putea nu mă pricep la ea. Atunci apelez la un specialist și în final rezultă un material care se cheamă video CV sau CV digital, care însă va crea un impact extraordinar, care îmi va permite mie să solicit un salariu de 3 ori, 5 ori mai mare. Mă duc la niște ședințe de pregătire ca să-mi crească încrederea în mine și să fiu în stare să prezint acel video CV sau să-l susțin și să mă dezvolt pe mine, iar astfel toată lumea va fi mult mai fericită și împlinită, respectiv atât angajatorul cât și angajații”, concluzionează Mihaela Forgaciu.

