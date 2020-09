10 sfaturi practice de educatie financiara

De altfel, planificarea financiara este esentiala in orice societate deoarece rolul acesteia este de a te ajuta sa-ti imbunatatesti viata pe baza unor strategii care includ o mai buna organizare a resurselor financiare. Acestea au ca rezultat si o mai mare satisfactie pe care o obtii de pe urma eforturilor depuse.Indiferent de nivelul tau de educatie financiara, mai jos iti prezentam cateva sfaturi de care sa tii cont atunci cand trebuie sa iti gestionezi finantele, astfel incat sa poti lua cele mai bune decizii.Ca sa poti face economii in mod eficient este important sa iti stabilesti la inceputul fiecarei luni un buget personal si sa ai o evidenta zilnica a fiecarei cheltuieli pe care o faci. In momentul in care iti monitorizezi cheltuielile poti face mai usor diferenta intre achizitiile necesare si cele la care poti renunta. O modalitate buna de a pune bani deoparte este prin vanzarea unor obiecte de care nu mai ai nevoie. De exemplu, daca ai carti de vanzare la un pret avantajos poti lua legatura cu un specialist in evaluarea cartilor dintr-un anticariat. Astfel, vei obtine usor o suma de bani pe care o poti economisi.Informatia inseamna cunoastere, iar cunoasterea putere! Fie ca te informezi din carti, ziare, bloguri, podcast-uri, webinarii, este esential sa citesti mult si sa asculti numeroase opinii avizate, pentru a-ti putea face ulterior propria parere. Iti recomandam sa citesti in fiecare zi stiri si articole pe teme economice sau financiare ori chiar sa participi la cursuri pe aceste teme, pentru a face progrese cu privire la educatia financiara.Daca ai crescut intr-o familie in care parintii tai te-au invatat acest truc, atunci te numeri printre cei norocosi. Altfel, autocontrolul te va ajuta foarte mult atunci cand esti tentat sa cedezi unui impuls de a cheltui nejustificat o suma de bani. Stapaneste acest principiu si vei vedea cum vei lua decizii financiare mai intelepte.Rolul lui este sa te ajute atunci cand apar cheltuieli neprevazute. De exemplu, poti sa-ti deschizi un cont de economii pe care sa il alimentezi constant si la care sa apelezi doar cand situatia o impune. Daca ai un astfel de cont nu va mai trebui sa te impovarezi cu un credit, pentru care sa platesti si o dobanda.Chiar daca de-a lungul timpului planurile tale se vor schimba, totusi o buna educatie financiara iti va fi intotdeauna de folos. Evalueaza-ti situatia financiara, planifica-ti banii pe termen lung si gandeste-te chiar la momentul pensionarii. Poate parea departe, dar e mai bine sa-ti pui din timp lucrurile in ordine decat sa te trezesti intr-un impas financiar. In plus, cand ai un scop in minte, este mai usor sa te tii de el.Fa-ti o asigurare de sanatate, astfel incat daca ai un accident minor sa nu fie nevoie sa scoti din buzunar o suma mare de bani. In plus, incearca pe cat posibil sa duci un stil de viata sanatos, care sa includa exercitiile fizice si o alimentatie echilibrata.Astazi este mult mai simplu sa iti monitorizezi cheltuielile si poti face acest lucru cu ajutorul unei aplicatii gratuite instalate in telefon.Cu totii ne-am confruntat la un moment dat cu o situatie de criza, asa ca inspira-te de la membrii familiei, de la prieteni sau chiar de colegii de munca care au depasit cu succes o problema financiara.Televiziunile, ziarele si Social Media ne bombardeaza cu informatii care promoveaza consumul exagerat, prin urmare fii selectiv si dezvolta-ti o mentalitate de investitor.Pentru a face acest lucru, iti poti gasi un investitor de incredere, de exemplu o institutie financiara care sa iti administreze banii si care sa iti ofere solutii personalizate.In concluzie, pentru a-ti imbunatati situatia financiara nu trebuie sa fii un expert, ci doar sa ai acces la informatii si sa respecti cateva practici responsabile care sa te ajute sa-ti tii finantele sub control.