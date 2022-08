Cele mai căutate joburi din România în luna iulie. Numărul CV-urilor depuse a depășit recordul din ultimul an și jumătate

Piata muncii a accelerat in iulie 2022 in Romania, aplicarile la joburi au depasit recordul din ultimul an si jumatate, iar numarul de joburi a crescut cu 28% fata de vara anului trecut, potrivit unei platforme de recrutare.

Candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde aplicarile au crescut cu aproape 4% fata de luna trecuta, Management, Financiar/Contabilitate, IT/Telecom si Productie/Logistica.

"A doua luna de vara din 2022 a adus un volum de joburi cu 28% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut pe platforma de recrutare BestJobs, pastrand acelasi nivel comparativ cu luna iunie a acestui an. Cu toate ca este o perioada de varf a sezonului estival, candidatii au inregistrat cu 13% mai multe aplicari decat in iulie 2021 si cu 10% mai multe decat luna precendenta.

In plus, tinerii aflati la inceput de cariera au fost mult mai dinamici in cautarea unui loc pe piata muncii, inregistrand un nou record de activitate de la inceputul anului si pana acum", arata sursa citata.

Astfel, candidatii din segmentul 18-25 de ani au inregistrat 17% din totalul aplicarilor din iulie.

"Stagnarea in numarul de joburi este specifica lunilor de vara, cand, pe fondul concediilor, recrutarile scad. Cu toate acestea, candidatii au inceput intens a doua jumatate a anului 2022. Spre exemplu, daca in luna decembrie 2021, un candidat cu intentii de angajare aplica, in medie, la 3-4 joburi, acum datele arata o medie de 7 oportunitati vizate.

Vedem in platforma si faptul ca, indiferent de varsta, candidatii sunt interesati de oportunitati profesionale mai bune din punct de vedere al salariului sau al beneficiilor extrasalariale. In plus, chiar si cei care nu urmaresc o schimbare imediata a jobului, aplica pentru a-si evalua optiunile", spune Ana Visian, reprezentantul platformei de recrutare.

In luna iulie, candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde aplicarile au crescut cu aproape 4% fata de luna trecuta, Management, Financiar/Contabilitate, IT/Telecom si Productie/Logistica. De asemenea, s-a inregistrat o crestere notabila de aproape 20% a aplicarilor in HoReCa, pe fondul intensificarii activitatilor sezoniere din acest domeniu.

Topul companiilor cu cele mai multe aplicari a fost condus in luna iulie de catre Lidl, LPP FASHION, Enel si eMAG. In plus, foarte multi candidati s- ...citeste mai departe despre "Cele mai cautate joburi din Romania in luna iulie. Numarul CV-urilor depuse a depasit recordul din ultimul an si jumatate" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.