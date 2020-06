Proiectul imobiliar Nordis Mamaia inregistreaza o crestere semnificativa a vanzarilor, in pofida crizei medicale

Facilitatile oferite de Nordis Mamaia 5*****, proiectul imobiliar inovator de pe litoralul romanesc

Despre Nordis Mamaia 5*****

Complexul si-a marit semnificativ vanzarile in perioada martie - mai, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la o crestere de 47%. Nordis Mamaia 5 ***** este un ansamblu format din hotel de 5 stele si apartamente rezidentiale, situat in zona de Nord a statiunii Mamaia.In aceasta perioada, in pofida crizei medicale, au fost vandute 100 de unitati in ansamblu, dintre care 75 sunt apartamente in hotel si 25 sunt apartamente in zona rezidentiala. In cele trei luni, numarul unitatilor vandute s-a dublat comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In momentul de fata, procentul de unitati vandute se ridica la un total de 54% din cele 730 de camere de hotel si 290 apartamente rezidentiale.", a declaratDupa perioada de izolare, piata imobiliara isi revine treptat la normal si chiar se inregistreaza o crestere a numarului de cereri comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. La nivel general, pe piata de real estate au aparut numeroase proiecte noi si o revenire a numarului de clienti interesati.", a adaugatProiectul Nordis Mamaia propune pentru piata din Romania un stil nou de abordare in domeniul imobiliar: investitia intr-o camera de hotel care genereaza bani pentru proprietar si poate fi folosita timp de o saptamana pe an.Ansamblul de lux dispune de facilitati premium, precum cel mai mare SPA de pe litoralul romanesc, cu o dimensiune de 3.200 de metri patrati, dar si plaja proprie de 10.000 de metri patrati. Tot in incinta Nordis Mamaia se afla si o clinica medicala si de recuperare, kinetoterapie si medicina sportiva.Pentru petrecerea timpului liber, Nordis Mamaia 5***** ofera acces la noua restaurante si cafenele, cinematograf VIP, dar si galerie comerciala cu magazine de lux, loc de joaca pentru copii si sala de fitness. Pentru proprietarii de apartamente rezidentiale, facilitatile includ concierge, room service si servicii de curatenie.Complexul ofera facilitati si pentru companii, respectiv sase sali de conferinta cu o capacitate de pana la 800 de locuri si un program inovator de servicii de wellbeing.Nordis Mamaia 5***** se afla in portofoliul Nordis Group, dezvoltator imobiliar de lux, cu o experienta de 12 ani pe piata locala, preponderent in zona de nord a Capitalei.Compania urmareste prin proiectele sale sa aduca pe piata imobiliara din Romania lucrari de cea mai inalta calitate.Nordis Group este un brand romanesc, grup de firme format din sase entitati: Nordis Hotels, Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Real Estate, Nordis Architecture si Nordis Property Management.