Rezultate Bacalaureat 2022. Primele rezultate, anunțate luni. Cum pot fi depuse contestațiile. Rata de promovabilitate: 73,3 % UPDATE

Rezultatele examenului de bacalaureat urmeaza sa fie afisate pe site-ul www.edu.ro, luni, pana la ora 12:00, dupa care, pana la ora 18:00, pot fi depuse eventualele contestatii, rezultatele finale fiind asteptate la 1 iulie.

UPDATE 9.50 Ministrul Educatiei a anuntat luni, 27 iunie, ca rata depromovabilitate la BAC 2022 este de 73,3%, iar judetul cu cea mai mare rata d epromovare a examenului este Cluj.

Stire initiala:

Conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei, afisarea primelor rezultate al bacalaureatului este programata luni, 27 iunie, pana la ora 12:00. Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.

Afisarea rezultatelor finale este prevazuta in data de 1 iulie.

CONDITII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie sa parcurga, cumulat, urmatoarele etape/conditii:

- recunoasterea/echivalarea/sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;

- sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 (cel putin) la fiecare dintre acestea;

- media notelor obtinute la probele scrise trebuie sa fie 6 (cel putin).

Ministerul Educatiei a anuntat ca peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022, 111.329 fiind din promotia curenta, iar ceilalti din seriile trecute.

In 2021, rata de promovare a fost 69,8%, 88.587 de elevi promovand examenul de maturitate - atat din promotia 2021, cat si din promotii anterioare. Au fost 133.664 de candidati inscrisi, 114.136 fiind din promotia 2021. Au fost prezenti 126.699 de candidati, 110.358 din promotia 2021.

