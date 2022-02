Ușile secționale industriale de la smilo.ro, soluții ideale pentru spații de depozitare. Iată de ce

Spatiile de depozitare pentru marfuri si bunuri diverse impun o serie de masuri de securitate. Din ratiuni practice si nu numai va veti indrepta atentia spre usile sectionale industriale de marca doorTECK®. Acestea sunt disponibile prin smilo.ro. Iata ce avantaje sunt referinte pentru cei care detin spatii de depozitare si au in vedere o investitie rentabila pe termen lung.

Cand vine vorba de usi sectionale industriale este avut in vedere, in principal, sistemul facil si sigur de inchidere/deschidere. Iar usile sectionale doorTECK® vin cu o serie de avantaje, cu diversitate de modele, marimi si tipuri de sisteme de culisare. Iata despre ce este vorba!

Sistemele de culisare sunt diverse

La astfel de usi pentru hale industriale exista diverse tipuri de sisteme de culisare:

deschidere normala (NL);

deschidere verticala (VL);

suprainaltare cu urmarire in unghi a tavanului (FHL);

urmarire in unghi a tavanului (FTR);

deschidere cu suprainaltare (HL).

Alegerea va depinde in functie de tipul de spatiu, de zona de acces, cat de inalt este tavanul, poate chiar si cum va permiteti sa exploatati hala in cauza. In plus, sistemul de inchidere, respectiv deschidere are viteza la ridicare, respectiv coborare. Usile pentru hale industriale ce pot fi comandate de la smilo.ro sunt rezistente, durabile. Sunt recomandate pentru spatii industriale neincalzite, unde aveti trafic intens, cu 5 pana la 60 de deschideri per zi.

Usile industriale necesare sunt realizate la comanda

Caracteristicile generale raman aceleasi, insa, in functie de tipul de spatiu, de dimensiunile acestuia, trebuie sa alegeti o varianta personalizata. Smilo Holding va intampina cu o gama variata de astfel de usi:

usi industriale sectionale pline - sunt cele cu deschidere pe verticala, pot fi automatizate, cu actionare manuala sau electrica, au protectie la rupere de cablu si arc si sistem special antiefractie.

usi industriale sectionale vitrate - denumirea vine de la panourile vitrate, cu cadru din aluminiu, din care sunt compuse astfel de usi.

usi industriale sectionale de andocare - cele recomandate pentru halele de logistica. Au un sistem complex din care fac parte rampa de egalizare, un obturator termic si usa industriala, sectionala, izolata termic.

Oricare din acestea pot fi comandate la Smilo Holding. Fiecare proiect este unic si are in vedere preferintele clientilor, adaptand conceptul conform cu spatiul avut in vedere. Adica locatia, suprafata, scopul exploatarii acestuia.

Avantaje de colaborare cu Smilo Holding

Aparte de faptul ca producatorul in cauza vine cu diversitate de modele de usi sectionale, diversitate de sisteme, personalizeaza proiectele si atrage cu oferta sa, vorbim si despre serviciile conexe. In colaborare cu Smilo Holding, cu pagina de prezentare smilo.ro, veti descoperi un partener de incredere. Pot fi solicitate de aici serviciile de montaj, cele de service si mentenanta. Usile sectionale industriale pot fi de asemenea echipate cu usa de acces, cu actionare manuala sau automata.

In ceea ce priveste costurile tineti cont ca lucrati direct cu producatorul, deci preturile usilor industriale sunt cele de fabrica.

Cu intentia de a investi si mai mult in productie, pentru a optimiza timpul dedicat pentru a realiza un proiect de usi sectionale industriale, Smilo isi propune sa va ofere eficienta, o solutie pentru depozitul sau hala detinuta. Detalii regasiti si in pagina oficiala, de unde va puteti alege si produsul dorit din catalog sau de unde puteti solicita o oferta de pret.

Contact:

sales@smilo.ro

Calea Baciului, Cluj-Napoca

+40 720 600 709

+40 720 600 715

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.