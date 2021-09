Trei preconcepții despre munca la birou care nu mai sunt valabile în 2021

Munca a jucat dintotdeauna un rol important în viața noastră socială, dar niciodată la fel de mare ca în timpul pandemiei, când lunile de lockdown au afectat sănătatea emoțională a oamenilor și i-au pus în fața unor provocări profesionale.

Tehnologia și instrumentele folosite pentru a continua să fim prezenți, deși lucrăm de la distanță, au fost benefice pentru a menține relația cu colegii și clienții. Însă nevoia de interacțiune fizică și obiceiul de a merge la birou în fiecare zi sunt importante pentru mulți dintre noi.

Există numeroase preconcepții despre munca la birou, multe apărute ca urmare a pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, lucrurile pe piața muncii s-au schimbat semnificativ în ultimii doi ani, iar multe dintre ideile despre munca la birou nu se mai aplică în 2021.

La birou, angajații nu se pot concentra la fel cum o fac acasă

După 1 an și jumătate acasă, angajații au început să aibă alte așteptări de la birourile lor, care să simuleze mediul avut în work from home. Așadar, biroul tradițional nu va mai fi în viitor o opțiune pentru ca marile companii să atragă angajații la locul de muncă. Birourile tradiționale se transformă, treptat, în huburi de socializare și colaborare. Astfel, mediul de muncă „activity based“ devine din ce în ce mai popular. Acest concept recunoaște că oamenii desfășoară activități diferite în timpul programului și astfel au nevoie de spații și servicii potrivite pentru a fi eficienți: open space, săli de ședințe, spații private, zone de relaxare etc.

Una dintre preconcepțiile despre munca la birou este că angajații nu se pot concentra la fel la birou precum acasă. De fapt, transformarea biroului tradițional într-un hub de colaborare are la bază conceptul „activity based“ și astfel angajații au posibilitatea să își aleagă modul de lucru: fie aleg să lucreze în echipă și să interacționeze cu colegii mai mult, fie aleg să își desfășoare activitatea singuri și optează pentru un spațiu privat, unde se pot bucura de intimitate.

La birou, angajații nu pot fi la fel de protejați din punct de vedere sanitar

O altă preconcepție despre munca la birou este că angajații nu pot fi protejați din punct de vedere sanitar. În fapt, companiile au început să ia măsuri pentru a asigura protecția sanitară a personalului. Din această nevoie, a fost dezvoltat IMMUNE Building Standard™, o certificare pentru clădirile de birouri și nu numai, care conține peste 135 de măsuri sanitare, de inginerie, arhitecturale și operaționale menite să îmbunătățească reziliența spațiilor interioare în fața riscurilor pentru sănătate.

Potrivit experților, într-o lume post-pandemie, bunăstarea și sustenabilitatea vor reprezenta preocupări generale. Așadar, dezvoltarea IMMUNE Building Standard™ are ca scop buna gestionare, pe termen lung, a potențialelor amenințări de tip patogen, protejarea rezidenților clădirilor de birouri și susținerea excelenței în mediul de business.

Pentru că beneficiile lucrului la birou sunt numeroase (de la o mai bună comunicare cu colegii la îmbunătățirea vieții emoționale), un spațiu de lucru în care sunt respectate standarde ridicate de protecție este o soluție optimă pentru a-i convinge pe angajați că întoarcerea la birou nu va fi riscantă pentru sănătatea lor.

Costurile cu un birou nu sunt justificate atât timp cât munca remote este posibilă

Pandemia de coronavirus a forțat milioane de oameni să lucreze de acasă pentru o bună perioadă, dovedind că munca remote poate fi posibilă pentru anumite tipuri de activitate. Cu toate acestea, munca la birou este benefică pentru angajați, deoarece îi ajută să separe viața profesională de cea personală. Când lucrăm de acasă, limita dintre muncă și viață personală se poate dilua foarte ușor.

În plus, când lucrăm de acasă pentru o perioadă îndelungată, viața socială poate avea de suferit. Colaborarea directă dintre colegi este benefică pentru productivitatea și creativitatea acestora, dar și pentru starea lor emoțională. În acest context, costurile cu un birou sunt justificate pentru că reprezintă o formă de a obține valoare adăugată pe termen lung.

Un mediu de lucru sustenabil – în care angajații își pot desfășura activitatea și pot împărtăși idei într-un cadru care încurajează colaborarea – ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toți liderii care își doresc o afacere de succes și personal mulțumit.

