La inceputul lunii ianuarie Tesla a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara, potrivit planului Tesla. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si in Sibiu, Pitesti si Bucuresti. Initial compania condusa de Elon Musk avea planuri de a construi statii pentru superchargere in Craiova, Bucuresti si Braila.Anuntul a fost facut de primarul sectorului 4 Daniel Baluta, pe Facebook Mai puteti citi:Cum vrea PSD sa dubleze salariul minim, prin lege. Fostul partid de guvernamant are in plan sa speculeze discutii purtate la varful UEVIDEO Catalin Drula, ministrul Transporturilor, la emisiunea "Dialogurile Ziare.com": Companiile de stat cu bani multi sunt ca niste borcane cu miereDaune morale de zeci de mii de euro pentru sapte grefiere obligate sa lucreze intr-o "cusca". Conditiile de munca inumane reclamate in justitieReactie adversa severa la vaccinul BioNTech Pfizer, in Romania. Un medic din Valcea a paralizat temporar dupa rapelCe spune Ana Maria Prodan despre divortul de Reghecampf si cum va gestiona situatia cu Gigi Becali ...citeste mai departe despre " TESLA si-a deschis primul birou din Bucuresti, in Sectorul 4 " pe Ziare.com