Snick Ambalaje - pungi si alte ambalaje de unica folosinta biodegradabile

Cand vine vorba de food delivery sau mancarurile si bauturile to go, clientii au acelasi nivel de pretentii ca si in cazul in care ar consuma cele dorite in interior. Se asteapta ca mancarea livrata sa fie calda, sa fie asezata frumos in caserola, sa nu fie nimic varsat sau imprastiat prin pungi. Asta denota lipsa de profesionalism si se vor gandi de doua ori inainte de a mai comanda de la tine.

Una din principalele probleme este ca mancarea ajunge rece si apoi clientul trebuie sa si-o incalzeasca in cuptorul cu microunde. Un astfel de aspect cu siguranta duce la clienti pierduti. Antreprenorii trebuie sa inteleaga ca, in special detaliile unei afaceri, le aduc succesul sau inevitabilele pierderi. Alegerea unor ambalaje corespunzatoare va elimina aceasta problema, iar clientii vor fi mereu dornici sa comande din nou.

Ambalajele biodegradabile sunt alegerea de top, in special fiindca sunt rezistente la temperaturi ridicate, dar si scazute. Vor mentine mancarea calda, iar clientul va observa ca incerci sa protejezi natura. Chiar si acest aspect iti va aduce fidelizarea acestuia. Iata de ce ai nevoie de ambalaje biodegradabile si de ce Snick Ambalaje poate fi partenerul tau de drum lung.

De ce este important sa ai un business verde

Legea aplica amenzi usturatoare celor care folosesc pungi si alte ambalaje din plastic care nu se incadreaza in noile prevederi. Asa ca, varianta safe pe care o abordeaza cei din industria Horeca, este utilizarea ambalajelor biodegradabile. Insa, nu este unicul motiv. Tot mai multa lume incepe sa constientizeze efectele poluarii asupra planetei noastra si incearca, pe cat posibil, sa-si modifice obiceiurile. Insa si clientii apreciaza un business verde.

Pe langa faptul ca utilizarea acestor ambalaje iti creeaza o reputatie buna, vei proteja si natura si, in plus, faci si economie financiara. Produsele din materiale biodegradabile sunt produse mai usor decat cele din plastic, ceea ce duce la reducerea preturilor si minimizeaza impactul asupra pamantului. Totodata, afacerea ta va produce mai putine deseuri. Cei ce utilizeaza ambalaje din plastic platesc sume mari pentru colectarea acestora.

Un alt motiv pentru care sa alegi astfel de ambalaje este ca si clientilor tai le va fi mai usor sa depoziteze si sa recicleze ambalajele. Iar la capitolul diversitate, ambalajele biodegradabile se regasesc in variate marimi, culori, forme si din diverse materiale precum PLA, palmier, trestie, lemn, carton, hartie. Pe snick-ambalaje.com vei regasi pungi hartie, caserole, tacamuri, sosiere, cutii, farfurii, boluri, sacose, pahare si multe altele.

De ce este avantajos sa colaborezi cu Snick Ambalaje

De aici ai posibilitatea de a comanda cate o mostra gratuita din fiecare produs dorit, pentru ca tu sa le testezi si sa iti dai seama ce ar fi mai potrivit pentru afacerea ta. Apoi, poti sa revii cu comenzi mari, in special fiindca stocul celor de la Snick Ambalaje este mereu actualizat.

De asemenea, pentru anumite cantitati comandate din anumite categorii de produse ai posibilitatea de a le personaliza cu logo-ul afacerii, numar de telefon si ce alte detalii iti mai doresti tu.

Descopera mai multe pe snick-ambalaje.com.

