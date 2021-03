Shrimp Media - un jucator curajos pe piata de productie publicitara

Pot influenta decizia de cumparare si pot creste rata de conversie intr-o campanie.

Reprezinta o metoda eficienta de loializare a clientilor actuali si de atragere de noi clienti.

Majoritatea au un puternic caracter practic pentru cel care le primeste, sunt utile si au rolul de carte de vizita actuala/moderna.

Retransmit mesajul campaniei de fiecare data cand sunt utilizate si ajung cel mai aproape de end-user.

Ajuta la cresterea nivelului de vizibilitate si incredere intr-un brand.

Asta face o agentie de advertising full-service, iti poate ajuta compania sa atinga noi culmi, prin diferite metode si strategii. Din pacate, am vazut o stagnare cu privire la calitatea serviciilor oferite de companiile care si-au stabilit deja cota de piata de multi ani. Acum este momentul schimbarii si trebuie ca noile agentii sa demostreze ceea ce pot sa faca. Contextul de business actual este dificil insa cei care care reusesc sa vada oportunitatile, vor castiga pe termen lung.De-a lungul anilor, am observat cum publicitatea si marketingul au functionat in acelasi mod, fara vreo directie sau o sansa de progres. Dar, din fericire, o noua generatie de agentii de publicitate prind viata si reusesc sa inoveze si sa aduca intreaga industrie la un alt nivel. In aceasta situatie ii avem si pe Shrimp Media , un jucator nou pe piata advertising-ului care, desi nu se afla de mult timp in industria publicitatii, au reusit sa dezvolte un set de servicii integrale in privinta productiei publicitare si sa colaboreze cu multe companii cu renume din Romania, cum ar fi Bayer, Vodafone, Western Union, Telekom si multi altii.Majoritatea companiilor din domeniu ofera servicii in trei domenii: print publicitar, materiale promotionale si productie publicitara, dar Shrimp Media a dus totul cu un pas mai in fata. Acestia au aparut pe piata in anul 2020 si, pe langa serviciile clasice, ei ofera pentru clientii lor servicii de creatie, grafica si DTP.Ca o definitie simpla, un print publicitar reprezinta o idee care a fost transformata intr-un material tiparit. Putem intelege prin print publicitar orice tip de anunt printat, cum ar fi un afis, o brosura, un ziar, revista si asa mai departe.Prin materiale promotionale intelegem folosirea oricarei metode pentru a mari interesul clientului pentru site-ul si/ sau afacerea ta. Ele vin in completarea printului publicitar si inglobeaza orice produs potrivit sa poarte logo-ul companiei. Cum pot ajuta un business materialele promotionale?Productia publicitara reprezinta orice material de promovare care transmite un mesaj publicitar catre un posibil consumator. Tot ce inseamna afisaj stradal, casetele luminoase sau materialele de comunicare in-store, pe care le vedem la rafturi in magazine, se incadreaza in aceasta categorie. Provocarea unei agentii de publicitate actuale este sa livreze materiale de promovare speciale, diferite butaforii, ce de multe ori implica si o componenta technologica puternica care transmite mesajul pe limba targetului sau.Completarea portofoliul de servicii de productie publicitara cu servicii de creatie, grafica si DTP reprezinta un pas firesc atunci cand vrei sa livrezi servicii integrate in domeniu. Toate aceste trei domenii sunt legate unul de celalalt. Creatia si grafica sunt sectoare artistice, ele sunt responsabile cu constructia vizualului corect din punct de vedere insight/mesaj campanie. De aici, DTP-ul (Desktop Publishing) preia responsabilitatea technica de a pregati fisierul comform cerintelor cerute de catre tipografie. Cateva exemple de materiale ce se nasc in aceste departamente sunt brand book, crearea de sigle si/ sau logo, definire elemente grafice reprezentative, design carti de vizita, si multe, multe altele, mai exact, orice tip de material ce necesita creative thinking, in cele din urma ajungand sa fie si tiparit.Deoarece livreaza servicii integrate de productie publicitara, ofera consultanta pentru realizarea conceptului ce raspunde nevoilor de business reale ale clientului si coordoneaza productia materialelor, inclusiv partea de livrare si montaj.