Secretul mai putin cunoscut al unei companii de succes? Un soft de salarizare

Care este secretul cresterii eficientei acestui proces? Utilizarea unui software de salarizare . In termeni simpli, software-ul de salarizare poate fi descris ca o aplicatie care eficientizeaza si gestioneaza platile pe care o companie le realizeaza angajatilor.Cum va ajuta, mai exact? Iata cele mai importante patru beneficii, asa cum le vad specialistii Wizrom Software din interactiunea cu clientii lor:Iti pretuiesti angajatii. La urma urmei, ei lucreaza din greu si nu ti-ai putea conduce afacerea cu succes fara ei. Din aceasta cauza, stii ca este important sa le platesti un salariu competitiv si sa vte asigura ca isi primesc salariile in mod regulat, fara niciun fel de erori sau intreruperi. In consecinta, cel mai mare beneficiu al unei solutii de payroll este calcularea corecta a salariilor. Software-ul de salarizare poate urmari cu usurinta numarul de ore lucrate, poate tine cont de remuneratia aferenta diferitelor ore de lucru si poate calcula, in acelasi timp, impozitele si taxele aferente chiar si pentru spete complicate de angajare.Pentru companiile care platesc angajatilor un salariu pe ora sau au activitati cu remuneratii diferite, spre exemplu, prin ore suplimentare sau ore de weekend platite extra, capacitatea de a urmari exact timpul lucrat si a verifica pontajul reprezinta o functionalitate esentiala a software-ului de salarizare. Un sistem care combina salarizarea si evidenta orelor elimina toate problemele create prin urmarirea defectuoasa a timpului lucrat de angajati - acest tip de sisteme ia in considerare concediile, concediile de boala, orele lucrate, orele suplimentare si alti factori, sincronizand apoi perfect toate aceste informatii pentru a procesa in mod eficient salariile.Pentru multi manageri de companie, sa tina pasul cu toate modificarile legislative din Codul Muncii este o sarcina aproape imposibila si care nu aduce suficiente beneficii atunci cand sunt puse in balanta cu resursele mari de timp pe care le consuma. Astfel, un alt avantaj al software-ului de salarizare este ca el se actualizeaza automat pe masura ce legile fiscale sufera modificari. In plus, atunci cand vine timpul sa depuneti formulare fiscale sau alte documente cerute de autoritati, software-ul dumnevoastra poate sa completeze si alcatuiasca aceste documentatii automat si va poate si aminti atunci cand este timpul sa le depuneti - scutindu-va de durerea de cap de a plati penalitati pentru ca ati ratat termenul limita. Solutia WizSalary, in plus, se integreaza direct cu Revisal, ceea ce a simplificat semnificativ procesul de inregistrare a contractelor, in special in cazul celor care au fost completate, in ultimul an, cu acte aditionale de telemunca.Softul de payroll face posibila si gestionarea cheltuielilor, beneficiilor si bonusurilor pentru fiecare angajat in parte. Indiferent daca compania dumneavoastra trebuie sa aiba in vedere sa ramburseze contravaloarea combustibilului sau sa ofere beneficii speciale angajatilor, cum ar fi o zi libera pentru aniversarea angajatului, software-ul de salarizare va poate ajuta.Datorita acestor beneficii, alegerea unui software de salarizare bun inseamna ca va inarmati cu un instrument specializat care va va permite sa ii economisiti echipei de HR ore bune de munca, sa le cresteti productivitatea interna si, astfel, sa va pregatiti pentru a va dezvolta business-ul in continuare.