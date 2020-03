Sameday lanseaza serviciul de livrare la domiciliu fara contact direct intre curier si destinatar

Noul serviciu permite livrarea coletelor conform cerintei destinatarului - in fata usii sau in receptii, fara a mai fi inmanate direct, oferind astfel o mai mare siguranta, prin limitarea surselor cu potential de raspandire a noului virus.Noul serviciu va fi disponibil incepand de luni, 30 martie.Serviciul "Livrare fara griji" este valabil doar pentru trimiterile fara ramburs, iar activarea sa se face automat in momentul inregistrarii comenzii, fara costuri suplimentare.Destinatarul si curierul se vor coordona telefonic, iar livrarea va avea loc fara interactiune directa intre cei doi, pe baza unui cod PIN, primit doar de clientul destinatar prin SMS, care tine loc de semnatura de primire.Dupa confirmarea PIN-ului de catre client si introducerea codului in device-ul mobil de catre curier, livrarea va fi confirmata cu succes in ecosistemul de aplicatii Sameday."Prin activitatea noastra avem un rol extrem de important in comunitate, mai ales in contextul raspandirii noului coronavirus.Zi de zi, in prima linie, curierii nostri fac eforturi ca sa ne putem bucura cat mai mult de normalitate.Am angrenat intreaga echipa Sameday sa caute si sa gaseasca solutii de livrare care sa raspunda nevoilor actualului context.Am dezvoltat serviciul "Livrare fara griji" cu gandul la siguranta angajatilor si clientilor nostri, alaturandu-ne astfel efortului global de limitare a propagarii noului coronavirus.In perioada imediat urmatoare, vom imbunatati serviciul adaugand optiunea de a confirma primirea coletului printr-un singur click.De asemenea, vom incerca sa identificam noi modalitati prin care sa diminuam riscul pentru colegii si clientii din comunitatea Sameday", a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday.Serviciul "Livrare fara griji" va fi disponibil pentru inceput in Bucuresti si ulterior va fi extins in toata tara.Sameday anunta ca serviciul va fi mentinut si dupa ridicarea masurilor menite sa limiteze raspandirea virusului COVID-19, deoarece exista interes din partea clientilor pentru acest tip de livrare.Sameday a implementat deja o serie de masuri ce vizeaza limitarea surselor cu potential de risc cu scopul de a proteja clientii si angajatii.Curierii au fost echipati cu manusi de protectie, masti si dezinfec ...citeste mai departe despre " Sameday lanseaza serviciul de livrare la domiciliu fara contact direct intre curier si destinatar " pe Ziare.com