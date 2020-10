Protejeaza-ti afacerea cu un distrugator documente! Iata de ce!

De ce sa achizitionezi un distrugator documente pentru afacerea ta?

Diverse metode de taiere

Aruncarea la gunoi sau reciclarea in stare intacta a acestor documente poate fi o greseala pentru firmele care vor sa elibereze spatiul de depozitare. Atunci cand au parasit sediul firmei, aceste informatii importante pot ajunge in mana oricui.Daca pui pret pe securitatea si integritatea afacerii tale, atunci toate documentele, facturile si fisele care contin informatii sensibile nu pot fi duse la reciclat decat dupa ce au trecut printr-un distrugator documente performant.Informatia este foarte pretioasa, iar furtul de identitate poate avea efecte grave atunci cand informatiile sunt folosite fara acordul titularului in mediul online. Astfel, odata ajunse in mainile nepotrivite, documentele cu informatii confidentiale pot fi folosite la decredibilizarea persoanelor sau la producerea daunelor materiale majore.Tocmai de aceea, trebuie sa stii ca un distrugator documente va distruge orice informatie pe suport fizic, iar aceasta nu va mai putea fi recuperata indiferent de metoda folosita. Astfel, un model performant din oferta Viamond.ro va putea taia plicuri groase, carduri de plastic, CD-uri si DVD-uri, mai multe coli prinse cu agrafe metalice, microfilme, carduri si memorii USB sau chiar hard-drive-uri.Informatiile cu caracter confidential nu se regasesc numai in documente oficiale si contracte, ci si pe facturi, chitante, plicuri, carti de vizita, bonuri sau bilete de calatorie.Distrugatoarele de astazi ofera multiple optiuni in ceea ce priveste metoda de taiere, astfel incat sa poti alege nivelul de securitate. Cu cat tai un document in mai multe bucati, cu atat sansele de recuperare a informatiei sunt mai apropiate de zero. Astfel, iata ce metode de taiere ai la dispozitie!Aceasta este metoda clasica: taierea in fasii. Cu mari eforturi, documentele pot fi reconstruite manual, iar unele programe pe calculator sunt dezvoltate tocmai pentru a grabi reconstructia informatiei de pe astfel de documente.Aceasta varianta este mai eficienta decat cea de mai sus, intrucat taierea se realizeaza atat in plan vertical, cat si orizontal, iar documentele sunt transformate in confetti. O coala A4 va fi taiata in circa 200 de bucatele patrate, iar reconstructia este aproape imposibila atunci cand distrugi mai multe documente odata. In plus, poti alege si un distrugator de documente cross-cut care va taia filele in 400 de bucatele.Acesta este cel mai avansat sistem de taiere din dotarea distrugatoarelor de documente cu aplicatii comerciale. Un astfel de model poate imparti o coala A4 in circa 2.000 de bucatele. Pe langa aceste modele, insa, exista si tipuri de distrugatoare care pot imparti o fila A4 in peste 15.000 de bucati.De regula, un astfel de distrugator documente se va regasi in dotarea institutiilor care lucreaza cu informatii secrete si extrem de sensibile. Sistemul de taiere este denumit "super micro-cut", iar un astfel de distrugator poate sustine perioade foarte lungi de functionare neintrerupta.