Programul IMM Invest a fost adoptat de Parlament: Plafonul pentru 2020 a fost dublat

Astfel, pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului a fost marit de la 15 la 30 miliarde de lei. Textul initial al OUG spunea ca, pentru anul acesta, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 15 miliarde de lei.Au votat "pentru" 308 deputati, iar 2 s-au abtinut.Prin adoptarea acestui proiect se aproba Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM Invest Romania, "program ce are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit"."Caracteristicile creditelor garantate in cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Programul este multianual, transparent si nediscriminatoriu, de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie. (...) Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 30.000.000.000 lei", se arata in proiect, asa cum a fost modificat in Camera Deputatilor.Potrivit acestuia, beneficiarele programului sunt acele intreprinderi care nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat, sau, daca inregistreaza restante, "acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit"."Solicitantului trebuie sa i se aduca la cunostinta decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi sau sub forma de grant, in termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitarii de acordare a facilitatilor de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii. (...)Eligibilitatea beneficiarului programului IMM Invest Romania nu este afectata in cazul in care acesta inregistreaza incidente bancare cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate