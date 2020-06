Poti trai in siguranta si economisi bani la factura energiei electrice prin intermediul sistemelor de iluminat stradal. Iata cum!

Avantajele sistemelor de iluminat stradal cu tehnologie LED

Cat costa investitia in sisteme de iluminat cu tehnologie LED?

Tehnologia LED este mai putin costisitoare pentru utilizatori si mai blanda cu mediul fata de traditionalele becuri incandescente. Cuvantul LED provine din engleza si denumeste o dioda semiconductoare care emite lumina in momentul in care curentul electric trece prin ea.Majoritatea sistemelor de iluminat cu tehnologie LED sunt prevazute cu senzori de miscare si pot fi setate astfel incat sa lumineze doar atat cat este necesar. Astfel, ele consuma mai putina energie electrica decat becurile obisnuite si pentru ca au o durata de viata mai lunga decat acestea, produc mai putine deseuri. De aceea, ele sunt infinit mai convenabile ca solutii de iluminat si pot fi utilizate, fara a implica o investitie mare, pentru cresterea functionalitatii sistemelor de supraveghere.Costul unui sistem de iluminat stradal cu tehnologie LED poate incepe de la aproximativ 100 de lei, pretul unui corp de iluminat cu un singur modul LED, si poate ajunge pana la cateva mii de lei, in functie de suprafata spatiului ce necesita iluminare.Creat de compania Online Shop SV SRL , brandul Eldepo.ro ofera solutii viabile de iluminat stradal cu tehnologie LED pentru orice tip de spatiu. Online Shop SV SRL este un importator si distribuitor de sisteme de supraveghere, lampi stradale, lampi industriale si suporturi TV, celebru pe piata romaneasca pentru calitatea remarcabila a produselor sale.Pe website-ul oficialexista o gama variata de sisteme de iluminat cu tehnologie LED potrivite atat pentru locuinte si spatii private, cat si pentru spatii publice sau comerciale, la preturi avantajoase. Astfel, pentru orice persoana fizica sau juridica ce doreste completarea sistemului sau de supraveghere cu solutii viabile de iluminat, investitia in astfel de dotari este una minima, iar costurile de intretinere si consum, mult mai mici decat la sistemele de iluminat obisnuite.