Peste 3.000 de magazine din Romania sunt aprovizionate zilnic cu produse din 23 de centre de distributie (analiza)

Conform datelor centralizate de reprezentantii Dunwell, grupurile Kaufland, Carrefour, Lidl, Metro, Profi, Mega Image, Auchan, Rewe si cora aprovizioneaza, la ora actuala, cele peste 3.000 de magazine pe care le opereaza in Romania."In ciuda perioadei mai dificile pe care o traversam, marcata de multe incertitudini cauzate de raspandirea COVID-19 in lume, marile lanturi de retail sunt aprovizionate zilnic, in conditii de maxima siguranta, din cele 23 de centre de distributie de pe intreg teritoriul Romaniei. Tara noastra dispune de stocuri suficiente de produse si nu vor exista probleme cu aprovizionarea magazinelor in perioada urmatoare, cu atat mai mult cu cat tirurile care transporta marfuri internationale au primit unda verde pentru circulatia in spatiul comunitar (UE), astfel ca riscul ca depozitele si, ulterior, magazinele, sa ramana fara marfuri, este scazut", spune Marian Orzu, managing partner Dunwell.Din totalul depozitelor de distributie prezente la nivel national, in zona Munteniei exista peste 615.000 mp in care se desfasoara activitatea tuturor celor noua mari lanturi de retail din Romania.In zona Bucurestiului se regaseste majoritatea investitiilor in depozite, peste 400.000 mp fiind reprezentati de proiecte situate in zonele de Vest (Carrefour, Lidl, Profi, Cora), Nord (Auchan, Carrefour, Metro, Rewe, Mega Image), dar si Sud (Mega Image).De asemenea, in zona Transilvaniei exista circa 250.000 mp depozite care aprovizioneaza marile orase din centrul si vestul Romaniei. Astfel, din cei aproximativ 250.000 mp de depozite din zona, sunt aprovizionate in fiecare zi retelele a cinci retaileri internationali cu sute de magazine in centrul si vestul tarii: Kaufland, Carrefour, Lidl, Profi si Grupul Rewe.Pentru zona Moldovei, exista aprovizionare din doua orase (Roman si Bacau), cu peste 85.000 mp de depozite. Cea mai mare pondere a depozitelor este concentrata in Roman, unde Lidl si Profi au depozite de peste 70.000 mp.Potrivit sursei citate, cererile pentru livrari online ale marilor lanturi de magazine au atins un nivel record, astfel ca retailerii au alocat spatii suplimentare in depozite pentru comenzile plasate virtual.Datele Dunwell arata ca jumatate dintre lanturile de retail din Romania detin o platforma online cu posibilitate de livrare sau ridicare din puncte specifice de lucru.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au ajuns la un acord, in contextul discutiilor purtate la nivel european cu privire la asigurarea unor culoare de tranzit pentru transportul de marfuri care sa permita operatorilor din industria alimentara, din statele membre ale UE si non-UE, sa isi desfasoare activitatea in conditii normale si au stabilit mai multe trasee de tranzit pe teritoriul Romaniei.Astfel, Culoarul 1 - varianta 1 inseamna traseul: Nadlac (punct trecere frontiera) - Arad - Timisoara - Lugoj- Ilia - Deva - Simeria - Sebes -Sibiu- Ramnicu Valcea - Pitesti - Bucuresti - Giurgiu (punct trecere frontiera). Totodata, Culoarul 1 - varianta 2 parcurge traseul: Bors (punct trecere frontiera) - Oradea - Cluj Napoca - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti - Bucuresti - Giurgiu (punct trecere frontiera).In acelasi timp, Culoarul 2 va fi pe ruta Giurgiu (punct trecere frontiera) - Bucuresti - Urziceni - Buzau - Focsani - Bacau - Suceava - Siret (punct trecere frontiera), in timp ce Culoarul 3 se va derula pe traseul Nadlac (punct trecere frontiera) - Arad - Timisoara - Lugoj - Caransebes - Orsova - Drobeta Turnu Severin - Simian - Maglavit- Calafat (punct trecere frontiera).Pe Culoarul 4 se va circula pe ruta Moravita (punct trecere frontiera) - Timisoara - Arad - Oradea - Satu Mare - Halmeu (punct trecere frontiera) si pe Culoarul 5 pe ruta Nadlac (punct trecere frontiera)- Arad - Timisoara - Lugoj - Ilia - Deva - Simeria - Sebes - Sibiu - Brasov - Targu Secuiesc - Lepsa - Focsani - Tesila - Tecuci - Barlad - Husi - Albita (punct trecere frontiera)."Potrivit autoritatilor, prin stabilirea acestor culoare, se asigura operatorilor de transport un instrument predictibil necesar pentru desfasurarea activitatii. Astfel, transportul de marfa, inclusiv de alimente, echipamente medicale, precum si medicamente va avea continuitate, protectie si siguranta pentru limitarea infectarii cu noul coronavirus SARS-COV 2 (COVID-19). Masura a fost adoptata si de celelalte state europene, astfel incat transportul de marfuri sau livrari speciale (inclusiv curierat) sa aiba prioritate pe drumurile si autostrazile din Europa", se mentioneaza in comunicatul Dunwell.Dunwell este un start-up infiintat in anul 2017, in Bucuresti, iar scopul agentiei este de a intermedia tranzactiile intre proprietarii de spatii logistice si industriale, dezvoltatorii de parcuri (proprietati noi existente, in constructie, built-to-suit, proiecte brownfield sau greenfield etc.) si chiriasi (furnizori de servicii logistice, retaileri traditionali si online, FMCG, companii cu activitati de productie).