Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor mici: Sunt situatii in care exista un dezechilibru al puterii de negociere intre o firma mica si una mult mai mare

Proiectul a fost in consultare publica pe pagina de internet a institutiei."Concurenta neloiala este 'sora mai mica' a Legii concurentei, deoarece vizeaza comportamente care au un grad mai redus de perturbare a pietei si care, predominant, afecteaza interesele altor companii si mai putin interesele mai largi ale societatii. Altfel spus, nu afecteaza functionarea intregii piete si, din acest motiv, sanctiunile sunt mult mai reduse pentru fapte de concurenta neloiala", a declarat presedintele Consiliului Concurentei.Prin modificarile aduse legii, se stabileste faptul ca autoritatea de concurenta intervine doar in cazul afectarii unui interes legitim public, tinand cont de urmatoarele criterii: gradul ridicat de pericol social, importanta sau dimensiunea sectorului economic vizat, numarul de companii implicate in savarsirea faptei, numarul de firme afectate, durata indelungata a practicii de concurenta neloiala.Legea prevede posibilitatea ca autoritatea de concurenta sa poata selecta si prioritiza cazurile mai importante, in care se suspecteaza incalcarea Legii concurentei neloiale, pentru a le investiga. In celelalte situatii, companiile care se considera lezate se pot adresa direct instantei."Pentru acele cazuri relativ putine pe care le selectam noi si care au un impact suficient de mare incat sa merite sa fie investigate de autoritate, vrem sa ne intarim mijloacele de investigatie, pentru a le aduce la un nivel similar cu cele prevazute de Legea concurentei. In esenta, sa putem face inspectii. Aceasta ar fi cea mai importanta modificare", a declarat Bogdan Chiritoiu.O alta modificare importanta a legii este includerea in sfera practicilor de concurenta neloiala a exploatarii pozitiei superioare de negociere a unei companii in raport cu o alta, cu care se afla intr-o relatie comerciala. Aceasta prevedere vizeaza relatia dintre companii aflate pe paliere diferite de piata si nu relatia dintre companii concurente."Sunt situatii in care exista un dezechilibru al puterii de negociere intre o firma mica si ...citeste mai departe despre " Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor mici: Sunt situatii in care exista un dezechilibru al puterii de negociere intre o firma mica si una mult mai mare " pe Ziare.com