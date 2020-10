Masurile de protectie anti-Covid majoreaza costurile suportate de proprietarii cladirilor

Procedura zilnica de a patrunde in aproape toate cladirile de birouri s-a schimbat foarte mult in ultimele luni. Daca rutina de altadata implica doar validarea cardului de acces si obisnuita asteptare a liftului, primavara acestui an a adus senzorii de temperatura si dispenserele cu dezinfectant, o minima masura prin care poate fi limitata raspandirea de virusuri. Spatiile de lucru sunt si ele adaptate prin panouri ce separa birourile si sageti ce directioneaza fluxurile de personal, totul pentru contact minim. Desi costisitoare, aceste masuri reprezinta doar un efort de moment, iar adevarata provocare este cresterea imunitatii pe termen lung a cladirilor de birouri. Cei mai multi dintre angajati se tem pentru sanatatea lor, iar sentimentul pe care dezvoltatorii si managerii companiilor vor sa il cultive in randul angajatilor este cel de siguranta la locul de munca.Acest scop poate fi atins doar prin implementarea unui nou standard care sa vizeze siguranta sanitara oferita de o cladire, dupa modelul normelor generale de prevenire si de stingere a incendiilor. Liviu Tudor, fondator si presedinte al RABO, presedinte al European Property Federation si fondator al Genesis Property, a initiat un set de peste 100 de masuri de preventie adresate proprietarilor de cladiri incluse in IMMUNE™ Building Standard. "Costul necesar aplicarii standardului de masuri pentru cresterea rezistentei cladirii la factorii patogeni este de 1-2 procente din investitia initiala. Noi credem insa ca sanatatea oamenilor este mai presus de costuri, iar misiunea noastra este aceea de a conferi increderea in locul de munca", a spus el. "Sentimentul meu este ca toti proprietarii de cladiri vor actiona in acest sens." Conform estimarilor Genesis Property, proprietarii unei cladiri al carei cost de constructie si dezvoltare s-a ridicat la circa 20 de milioane de euro vor trebui sa investeasca aproximativ 400.000 de euro pentru a putea adera la standardul IMMUNE™ si pentru a putea implementa cu succes toate masurile specifice.Denumit IMMUNETM Building Standard, setul de masuri a suscitat un interes sporit di ...citeste mai departe despre " Masurile de protectie anti-Covid majoreaza costurile suportate de proprietarii cladirilor " pe Ziare.com